Si Milei intenta privatizarla, Kicillof propondrá a gobernadores e intendentes quedarse con Aerolíneas

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, defendió este lunes a Aerolíneas Argentinas, criticó la intención del Gobierno de privatizarla y adelantó que, si la gestión de Javier Milei avanza en ese sentido, “vamos a empezar a trabajar con gobernadores, intendentes, y operadores del sector aerocomercial y turístico porque no tiene sentido lo que dice el Gobierno”.

En una conferencia de prensa que dio en la Casa de Gobierno bonaerense, Kicillof advirtió que, si el gobierno nacional, “quiere vaciar o vender Aerolíneas Argentinas a una empresa extranjera o a un grupo amigo, o declararla en quiebra o alguna de esas ideas ridículas, la Provincia de Buenos Aires no lo va a permitir”.

“Es un instrumento central para la conectividad de la Argentina, es una fuente de ingresos y de bienestar inconmensurable. Dicen que nadie la quiere. La Provincia sí la quiere. Es un instrumento central para la conectividad de la Argentina y la equidad territorial; es una fuente de ingresos y bienestar inconmensurable. Vamos a empezar a trabajar con gobernadores, intendentes, y operadores del sector aerocomercial y turístico porque no tiene sentido lo que dice el Gobierno. El objetivo es que el Gobierno deje de amenazar y mentir porque no nos podemos dar el lujo para que destruyan o malvendan la línea de bandera. Por eso, si el Gobierno plantea entregarla o venderla, el Gobierno de la provincia no lo va a permitir. Aerolíneas no se vende. La patria no se vende”, expresó.

De acuerdo al mandatario provincial, si Milei comienza a llevar a la práctica su intención manifiesta de traspasar Aerolíneas Argentinas a sus empleados o vender el paquete accionario de la empresa de bandera, “nosotros empezamos el camino de diálogo con los trabajadores y con gobernadores que la necesitan tanto”.

Además, el gobernador bonaerense, detalló que, en materia económica, con el turismo como actividad principal y “el beneficio económico para los pasajeros”, Aerolíneas le dio a la provincia “un saldo positivo de US$2.600 millones; o sea, la comparación de con o sin AA, si la Provincia comienza a perder vuelos, sería una pérdida de US$2.600 millones para la Provincia. Además, genera 81 mil empleos directos e indirectos”.

En tanto, sostuvo que un eventual cierre de la empresa sería “un retroceso, tanto en términos económicos como simbólicos para el país. Aerolíneas no solo es un medio de transporte, sino también un pilar estratégico para el desarrollo de regiones menos conectadas y una herramienta de integración nacional”.

