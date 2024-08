Interpol lanzó una alerta roja por el diputado libertario acusado de pedofilia

El diputado provincial de Misiones Germán Kiczka (La Libertad Avanza), acusado de tenencia y distribución de material de explotación sexual infantil, sigue prófugo de la Justicia y se cree que se habría fugado del país junto a su hermano. En este contexto, la Interpol emitió este lunes una alerta roja a nivel mundial para que se pueda proceder a su captura.

La decisión de activar esta señal de alarma tiene su correlato en la principal hipótesis sobre la que trabajan los investigadores. Las autoridades sospechan que el hombre podría haber cruzado de manera ilegal la Triple Frontera entre Argentina, Uruguay y Paraguay.

Esta teoría se respalda en una serie de audios que recibió la Justicia. Se trata de una grabación realizada por el propio acusado, quien solicita ayuda para emprender un viaje de último momento.

“Che, Rami, te hago una pregunta. ¿Yo me podría hacer escapada mañana para allá y me preparás una pieza? Pero en el hotel económico, el que está allá en el centro. Me voy solo y me quedaría unos días. No te preocupes por el tema de gastos y eso. Yo solo quiero que me consigas una pieza. Confirmame así me voy mañana y después ya hablamos y te cuento un poquito toda esta movida”, dice el hombre en el mensaje de voz.

Desde la Policía de Misiones dieron a conocer que alrededor de 400 efectivos trabajan en el caso. Incluso revelaron que cuentan con personal especializado que está detrás de Kiczka de manera encubierta.

