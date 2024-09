Graciela Villata: “En los convenios urbanísticos priman los intereses personales o particulares antes que el interés general”

Graciela Villata no se anda con vueltas a la hora de definir lo que hace o lo que piensa. La concejal y titular del bloque del Frente Cívico (FC) en el Concejo Deliberante repite que la gente “nos dio el rol de opositores y lo estamos cumpliendo”. Criticó con dureza la herramienta de los convenios urbanísticos en Córdoba Capital: “Han hecho desastres en el desarrollo de la ciudad, desastres. (…) Acá, lo que hace falta es un plan urbanístico que diga hacia dónde crece la ciudad”. También afirmó que “en el tema de los convenios urbanísticos priman los intereses personales o particulares antes que el interés general”.

Villata cuestionó las “facultades” delegadas al Departamento Ejecutivo durante la gestión de Martín Llaryora (2019-2023) y su continuidad en la actual administración (Daniel Passerini) en economía, salud y transporte; y la falta de información oficial: “El sitio Web de la Municipalidad tiene datos viejos (…) y la información con la que toman las decisiones queda entre cuatro paredes en la Municipalidad de Córdoba”.

Otro tema que abordó en la entrevista que concedió a ENREDACCIÓN es el de la reforma de la Carta Orgánica Municipal que promueve el intendente Passerini: “Una reforma puede esperar, no es indispensable, los cordobeses tienen otras prioridades”, dijo

El que sigue es el tramo principal de la conversación con la edil del Frente Cívico, que asegura que Luis Juez será gobernador en 2027.

¿Cuál es tu opinión sobre la adenda que negoció el Ejecutivo con el Grupo Eurnekian por el ex Batallón 141 y sobre el monto que debe pagar?

Nosotros tuvimos una palabra firme en 2007. Si uno va a la historia de este tema, en 2007 el ex gobernador José Manuel De la Sota (PJ) concreta la venta, que formaba parte de ese desguace que hubo de los bienes del Estado. Se vendieron las casi 23 hectáreas del batallón cuando ese espacio nos pertenecía a todos los cordobeses y tenía que ser el pulmón verde del sur, que sería la continuidad del Parque Sarmiento. En definitiva, allí fue, en la última sesión del Concejo Deliberante durante la gestión del intendente Luis Juez (Frente Cívico), que se determinó que eso fuera un espacio verde. Pero, lamentablemente, cuando los intereses particulares y personales priman sobre el interés general, nos vemos con un intendente (Ramón Mestre hijo, UCR) que avanzó y que le permitió que allí haya un emprendimiento que va a determinar que en el barrio Rogelio Martínez va a pasar de 1.300 a 13 mil habitantes. Es una explosión que no viene acompañada por un desarrollo de infraestructura acorde. Además, De la Sota parece que le pidió una seña, después un porcentaje en el momento de la escrituración, y luego le aprobó un “Ahora 48 (por el número de cuotas del convenio)” que tuvo que pagar el empresario. Esas explicaciones, lamentablemente el ex gobernador De la Sota no está para darlas, así que son otros los que tienen que hacerlo. Nosotros nos paramos en que allí tenía que haber un espacio verde, pero hoy no se discutió eso; hoy se debatió que hemos tenido una tercera adenda al convenio, que hay una empresa que le debía a la municipalidad y que había que establecer cómo se pagaba la deuda (La adenda establece que la Municipalidad recibirá un primer pago de $1.500 millones y el resto en 10 cuotas. La empresa deberá abonar al municipio un monto final de $ 11.400 millones). Y en el caso de que no opere ese pago, cómo terminar con la resolución del convenio. Nosotros acompañamos porque son ingresos para la Municipalidad de Córdoba que van a ir a un fideicomiso que permitirá hacer obra pública.

¿Considerás adecuado el monto que deberá pagar la empresa, teniendo en cuenta que, a valores de hoy, rondaría el millón y medio de dólares por cada cuota?

El valor es el que deviene de aplicar la fórmula que está en los anteriores convenios. Lo que sucede es que, cuando uno va al origen, uno sabe que ese predio en el 2007 se vendió a 107,5 millones de pesos, pero que, en ese momento, el presidente de la Asociación de Peritos Judiciales, Jorge Carlos Gay, lo valuó en 337 millones. Entonces, el tema del origen está mal. Hoy tuvimos en discusión otra cosa. Lamentablemente, la historia, no sé si se olvidó o qué cosa, pero acá hubo un desprendimiento de un predio importantísimo para los cordobeses que se vendió a un precio que fue bajo en relación a lo que decían los peritos judiciales. Sólo hay que buscar los diarios de la época. Y las cuotas fueron una buena forma de darle facilidades a una corporación para que pague. Eso ya ocurrió, hoy no podemos volver atrás, porque hubo un intendente que dejó sin efecto esa ordenanza que le daba al ex batallón el lugar de espacio verde y le aprobó un convenio urbanístico, que bueno, que va a hacer que se multiplique por más de 10 la población de Rogelio Martínez. El valor fijado en ese momento es, según las distintas adendas, con la actualización del Índice de la Vivienda y es el valor que da. El valor está ajustado y contiene una cláusula de indexación.

¿Qué resultado tuvieron los convenios urbanísticos en la ciudad de Córdoba y qué opinión te merecen?

Han hecho desastres en el desarrollo de la ciudad, desastres. Acá, lo que hacía falta era continuar con un plan director que se creó en la época del doctor Juez (2003-2007), que daba participación a las distintas universidades y los distintos actores que forman parte del desarrollo de la ciudad. Acá, lo que hace falta es un plan urbanístico que diga hacia dónde crece la ciudad. Por ejemplo, en la anterior gestión municipal (Martín Llaryora, PJ, 2019-2023) se dictó una ordenanza llamada de “la mancha urbana” que tenía como objetivo densificar todo lo que significan las tierras del anillo de Circunvalación hacia adentro. Y mire usted qué casualidad: La primera ordenanza que traen en tratamiento acá (en la gestión del intendente Daniel Passerini, PJ, 2023-2027), es la ordenanza de Villa Belgrano, que está fuera del anillo de la Circunvalación. La ordenanza le permite seguir atomizando un barrio que no tiene la infraestructura necesaria para ese desarrollo. Lamentablemente, cuando uno legisla y pone en la balanza el interés personal por sobre el general, se equivoca. Yo, que tengo algunos años de legisladora en distintos ámbitos de la ciudad y de la Nación, no me equivoqué nunca cuando decidí sobre el interés general antes que el particular. En general, en lo que hace a los convenios urbanísticos, no obedecen a un desarrollo planificado de la ciudad, entonces, en cualquier lugar donde tengo un desarrollista y me presenta una unidad de negocio, se flexibiliza con convenios. Por ejemplo, en la última sesión del anterior Concejo Deliberante, en noviembre del año pasado, se aprobaron doce convenios urbanísticos, la mayoría en la zona del Aeropuerto (de Córdoba); y cuando uno veía los expedientes, veías que las factibilidades eran negativas. Sin embargo, se aprobaron, aun sabiendo que eran zonas inundables. Son intereses personales o particulares antes que el interés general.

Remarcás intereses particulares o personales, ¿te referís a qué puntualmente?, ¿a negocios particulares…?

Por supuesto. Si nos quedamos con el tema del ex Batallón 141, vayamos a los diarios de 2007. Cuando se aprueba la ordenanza de la gestión del doctor Juez diciendo que era espacio verde, ¿sabe cómo decían los titulares?: “Le puso fin a los negociados”. Fue el intendente Juez el que le puso fin a los negociados. Hay que buscar los diarios de la época para recordar el tema y es así. Lamentablemente, no prima el interés general. Cuando uno ve el tema de Villa Belgrano, se le pidió a la gente que participara por Zoom, se presentaron aportes, y no se consideró nada. Y se avanzó siempre del lado de los desarrollistas y no del interés de un barrio que pretende mantener la cultura, la historia; y, por sobre todas las cosas, se permitieron desarrollos urbanísticos que no vienen acompañados por infraestructura que los avalen. Entonces qué pasa: En verano hay cortes de luz; uno ve las calles y es imposible estacionar, porque han colapsado debido a la cantidad de “housing” a los que no se les exige el estacionamiento. No tiene infraestructura que lo acompañe. Y digo, por qué, por un lado, uno aprueba la ordenanza de la “mancha urbana” que tiene como objetivo densificar dentro del anillo de Circunvalación; y, por otro, me voy a aprobar los convenios urbanísticos todos fuera del anillo. ¿Qué significa esto? Que me cuesta más caro la prestación de los servicios. Hay que densificar desde el anillo hacia adentro. Lo dijeron ellos cuando se trató la “mancha urbana”. En definitiva, son intereses particulares o personales antes que el general.

¿La propuesta de transporte metropolitano que están impulsando los gobiernos provincial y municipal, es la solución para el crónico problema de transporte que aqueja a la ciudad?

Cuando en el mes de mayo vino el secretario de Gobierno, que está a cargo de Transporte y Movilidad Urbana, nos dijeron que en el mes de junio iba a venir la regulación del transporte metropolitano. Nosotros, acá, los concejales, todavía no recibimos nada. Nos invitaron a una presentación en la que íbamos a ser el telón de fondo y donde no nos dieron la documentación necesaria para saber cuáles son las ordenanzas que vamos a dictar para que este transporte metropolitano funcione. Obviamente, que nosotros como oposición, todo lo que signifique mejorar el transporte para los ciudadanos de Córdoba, que en la mayoría de las oportunidades van a la parada a saludar un colectivo que pasa lleno, siempre vamos a estar. El problema es que lamentablemente no tenemos información. Durante cuatro años, este Concejo Deliberante funcionó a medias, pero ¿por qué? Porque hubo un intendente (Martín Llaryora) que se arrogó súper facultades, que son indelegables, sin embargo, las tuvo. El intendente Llaryora, en su oportunidad, por la crisis económica con la que se encontró, por emergencia, todo el tema económico quedó dentro de sus facultades. Después, por la realidad del Covid, se dictó la emergencia en salud; poco después, también bajo el paraguas del Covid, se dictó la emergencia en transporte y todas esas facultades las sigue teniendo el intendente. ¿Qué significa? Que temas sensibles, como la suba de las tarifas, cómo funciona el transporte, todo lo que teníamos que discutir nosotros, sólo queda entre cuatro paredes en la Municipalidad de Córdoba.

Que los departamentos ejecutivos funcionen en base a facultades delegadas, deteriora el sistema de división de poderes. ¿Cómo se posicionan ustedes frente a esto?

Nosotros tenemos una cláusula que es anacrónica, que es la cláusula de gobernabilidad. Hace que muchos expedientes ingresen y salgan con sus 16 votos y, en muchos casos, de temas que se los hemos discutido en el recinto y en las comisiones, de expedientes que no leen, que no ven. Son expedientes que vienen acá y a mano alzada se aprueban. Desde que asumimos, el amplio arco opositor, los 15 concejales, con distintos bloques, nos hemos cansado de presentar pedidos de informes, con el objetivo de tener datos. Porque cuando uno va al sitio web de la Municipalidad y lee datos abiertos, va a ver que no hay información. Eso pasa, por ejemplo, en un tema sensible como el precio del boleto, donde por primera vez en 20 años se duplicó el valor del pasaje durante esta gestión, cuando pasó de 340 a 770 pesos, bajo el paraguas de que no se recibían los subsidios. De todos esos datos nos hemos cansado de hacer pedidos de informes. En algunas oportunidades hemos recibido la visita de algún funcionario, pero hacen presentaciones que por ahí nos pueden llegar a satisfacer, pero cuando les pedimos que nos traigan por escrito, no viene nada al Concejo; nada. Esos datos son los que nos permiten fijar postura. A través de los datos vamos a poder decir si son correctas o no son correctas las decisiones que se están tomando. En muchas oportunidades tenemos una venda en los ojos, porque no nos dan información. Los datos abiertos de la Municipalidad que están cargados, son viejos. Y, además, porque no todos los decretos son publicados en el Boletín Oficial.

Tampoco recibieron información sobre la Guardia Urbana…

No, hemos pedido que el secretario Claudio Vigneta venga al Concejo, hemos preguntado de quién son los móviles, quién es el responsable, quiénes lo manejan… En definitiva, un sinnúmero de temas. Hace algunos días presentamos un pedido de informes sobre la cantidad de multas que tienen los vehículos municipales, por ejemplo, por conducir hablando por celular y una serie de infracciones, pero nada, no recibimos nada. También tienen deudas del impuesto municipal porque los vehículos, la mayoría, son del gobierno provincial. Hemos preguntado bajo qué convenio los estamos utilizando, qué seguro tienen. No hemos obtenido ninguna respuesta, es imposible conseguir una respuesta.

La “Guardia Urbana” es una de las grandes apuestas de la gestión provincial y la municipal también. En los hechos es una política que terceriza parte de la seguridad…

Eso no se puede delegar. La seguridad no se puede delegar. Eso le corresponde al gobierno provincial. Lamentablemente, en Córdoba, tenemos un ministro de Inseguridad (en referencia a Juan Pablo Quinteros). Imagínese, más golpes no puede tener el gobierno provincial. Fíjese dónde está el que era jefe del Servicio Penitenciario Provincial (Juan María Bouvier); dónde está el jefe de Bomberos y ex subjefe de Policía, que durante cuatro años fue funcionario municipal como Gustavo Folli; están en la cárcel de Bouwer. ¿Qué más nos tiene que pasar a los cordobeses? Algo nos está pasando con la selección de los empleados. Tenemos al ministro (de Cooperativas y Mutuales) Martín Gil sentado todavía en su lugar con denuncias de violencia de género. ¿Qué más nos tiene que pasar a los cordobeses para que elijamos personas idóneas y que estén libres de toda sospecha?

¿Creés que hay que reformar la Carta Orgánica Municipal como propugna el intendente Passerini?

No. Me parece que los cordobeses tenemos otras prioridades. Creo que, si hacemos un relevamiento, y le preguntamos a la sociedad si le interesa la modificación de la Carta Orgánica, van a responder que les interesa tener respuesta en salud, que no tengan que ir a primera hora de cada día a hacer unas colas interminables para conseguir un turno. Hay casos de familias que han tenido dos chiquitos enfermos y le dan turno para uno y para el otro no; me parece que hoy, antes de pensar en la reforma de la Carta Orgánica, tenemos muchos temas pendientes. Me parece que la reforma a la Carta Orgánica puede esperar, no es indispensable. Además, hoy todavía ni siquiera la estamos cumpliendo, todavía hay organismos que hay que crear y no se han creado. Y si me preguntaras qué modificaría de la Carta Orgánica, es la cláusula de gobernabilidad. Pero la realidad es que los cordobeses tienen otras asignaturas pendientes. No me parece que la reforma de la Carta Organiza venga a solucionar los problemas que tenemos.

¿En 2025, creés que Juntos por el Cambio seguirá siendo una opción o que eso no va ocurrir?

Me parece que hoy, con la situación económica que se está viviendo, con todos los temas que se deben solucionar para los cordobeses, pensar en el 2025 me parece apresurado. Pero si me quedo en el análisis de cómo nos estamos comportando como bloque en el Concejo Deliberante, en la Legislatura, en la mayoría de los temas y las ordenanzas y de los reclamos, nos ven juntos. Por supuesto que hay que seguir caminando juntos, entendiendo que nuestra oferta de gobierno en el ámbito provincial quedó a muy pocos votos de diferencia y eso nos permitió tener casi una legislatura empatada. También creo que el rol opositor para el que los cordobeses nos eligieron lo estamos cumpliendo. Hoy, a nivel Concejo Deliberante y Legislatura Provincial estamos trabajando juntos. Por supuesto que hay un sector del Pro que responde al cordobesismo que se ha separado, pero con el Pro estamos trabajando juntos.

¿Tiene posibilidades de sostenerse esa unidad local o el factor Milei y los posicionamientos nacionales tensionan el futuro de la alianza en Córdoba?

No he visto remezones por posturas nacionales, sobre todo, en el ámbito en el que estoy, que es el municipal.

Las 5 AM, la radio, el Boletín Oficial y Belgrano

¿A qué hora empezás el día?

(Risas) Empiezo a las cinco (de la mañana) con Radio Mitre, que da noticias de Córdoba. Y a las 6, ya estoy en acción.

¿Preferís la radio para informarte?

Sí.

¿Después seguís leyendo o ya te quedás con la información de la radio?

Voy leyendo en forma permanente. El tema de la lectura del Boletín Oficial me quedó de cuando era funcionaria nacional, que a las cuatro de la mañana ya estaba disponible. Así que al Boletín Oficial lo leo todos los días.

¿Qué te pone de mal humor?

La injusticia. Me pone de mal humor que no se escuche a los vecinos; me pone de mal humor que se abra una audiencia pública y que todos vengan a adular una gestión; me pone de mal humor que no escuchemos al que piensa distinto…

¿Cómo considerás que es tu carácter en la relación con tu equipo, tu familia, y tus compañeros de militancia?

Yo me exijo y exijo. Primero me exijo yo y después al resto. Y soy muy vehemente, creo que el Villata, “el Tano” lo llevo bien incorporado…

¿De qué equipo sos hincha?

Me pongo de pie… de Belgrano. Soy Pirata.

¿Preferís un libro o una serie?

Imposible quedarme frente al televisor si no son noticias. Por eso soy tan amiga de la radio, porque puedo hacer cosas y seguir escuchando la radio. Me gusta leer novelas. Ahora estoy con la última de (Arturo) Pérez Reverte (“El problema final”, 2023), me atrapan y me permite tener la cabeza en blanco por algún momento.

¿Vos hacés las compras de tu casa?

Sí. No me gusta, pero las hago.

—

