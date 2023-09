Ganancias ¿luz al final del túnel?

En los últimos días, el ministro de Economía y actual candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, anunció que de ser electo sacaría el IMPUESTO A LAS GANANCIAS.

Es la segunda vez que un candidato a presidente hace tal anuncio, en medio de una campaña electoral.

Si bien entusiasma que dicha medida se concrete, también es verdad que la primera experiencia resultó una promesa incumplida por parte del ejecutivo y a cargo del entonces presidente, Mauricio Macri.

También es verdad, que el ministro de Economía es quien viene acompañando los pedidos de las organizaciones gremiales, en favor de reducir el pago de ese impuesto que consideramos injusto.

Debemos admitir que, dada la experiencia previa, sería correcto que dicha medida sea tomada previa a las elecciones de octubre y que se concrete independientemente si el ministro Massa es electo o no para comandar los destinos del país, a partir de diciembre.

Una vez más, parece que el resultado de más de diez años de gestiones y reclamos, está por consolidarse. Pero debemos ser cautos y esperar que de una vez por todas se acabe con esa injusticia.

Si esto se concreta lo celebraremos, pero hasta que no se sea así, no podemos saber si hay o no luz al final del túnel.

* Por Máximo Brizuela, secretario General del Sindicato Regional de Luz y Fuerza (SiReLyF).

