Francos le respondió a Macri y dijo que no hay entorno

“Tildar de ‘entorno’ a los funcionarios cercanos a Milei es una visión particular que tiene (el ex presidente, Mauricio) Macri que no comparto”, respondió este viernes el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, sobre las afirmaciones del titular del Pro.

Justamente el jueves, en el relanzamiento del Pro y de su función como presidente del partido, Macri criticó el “entorno” del titular del Ejecutivo.

“A veces las particularidades con las que uno mira la realidad son difíciles de poder interpretar. El presidente tiene un grupo de dirigentes más cercanos; ahora, llamarlo entorno da la sensación de que es algo que lo rodea y no le permite ser objetivo… Y no, no creo que sea así”, disparó el jefe de Gabinete de LLA, en declaraciones a La Nación+.

Francos afirmó que el presidente “exige a sus funcionarios trabajo y resultados y tiene perfectamente claro cómo avanza el Gobierno”, a la par de que describió que “a veces es cierto que desde otros sectores políticos se pretende ocupar determinadas posiciones y el presidente o quienes trabajan con el presidente les parece que no, pero tildar eso de entorno es una visión particular que tiene Macri que no comparto”.

Y la espada política de Milei fue más allá acerca de la aseveración de Macri de que “hay funcionarios que no funcionan (la famosa crítica frase que instaló la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner respecto del presidente Alberto Fernández)” en la gestión libertaria: “Bueno, está bien, son visiones, es lo mismo que yo podría decir de su gobierno, que ha tenido funcionarios que no funcionaban y que por algún motivo no pudo sostener el cambio en su período de cuatro años”.

No obstante, Francos buscó mostrar empatía entre LLA y el Pro: “Así y todo ha sido muy importante su gobierno y lo importante es que ha creado un partido que persiste en el tiempo y el gesto político de asumir la conducción de su partido es importante”.

