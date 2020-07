En peligro: Dos jugadores dieron positivo de Covid en la burbuja de la NBA y fueron aislados

A tan solo 17 días del reinicio de la temporada de la NBA en el complejo de Disney, en Orlando, y con los 22 equipos entrenándose en la "burbuja", se conoció la noticia de que dos jugadores dieron positivo de Covid-19. Sin dar nombres, la NBA y la NBPA (Asociación de jugadores por sus siglas en inglés) informaron que ambos jugadores abandonaron el predio y se encuentran aislados.

"De los 322 jugadores evaluados para Covid-19 desde que llegaron al campus de la NBA el 7 de julio, dos han resultado con pruebas positivas mientras estaban en cuarentena. Esos jugadores nunca abandonaron la cuarentena y desde entonces dejaron el campus para aislarse en casa o en viviendas aisladas", afirmó el comunicado.

La liga agregó que "desde el 1 de julio, durante las pruebas en el mercado, 19 jugadores de la NBA dieron positivo recientemente. Estos jugadores permanecen en sus casas y se recuperan hasta que se les autoriza bajo las pautas de la CDC y las reglas de la NBA para abandonar el aislamiento y unirse al campus".

Recordemos que, la temporada de la NBA reiniciará el jueves 30 de julio con el juego entre Utah Jazz y New Orleans Pelicans a las 6.30 p.m. (hora de la costa este de EE.UU.) En segundo turno, se enfrentarán LA Clippers y Los Angeles Lakers a las 9:00 p. m., en el duelo estelar de la jornada.

SE OLVIDARON EL PROTOCOLO

Por otra parte, dos jugadores están en un aislamiento extendido por haber roto los protocolos. Se trata de Bruno Caboclo, de los Houston Rockets, y Richaun Holmes, de los Sacramento Kings.

El brasileño no respetó el aislamiento inicial, que consiste en no salir de sus habitaciones durante las 48 horas posteriores a su arribo a la burbuja. Según él, no sabía que no podía abandonar su cuarto y ahora tendrá que seguir aislado otros 10 días.

Por su parte, Holmes abandonó "accidentalmente" el campus: fue a recibir una entrega de comida por delivery, cruzó los límites de la burbuja, y ahora enfrentará las mismas medidas que Caboclo. Este nuevo aislamiento incluye, por supuesto, no poder entrenar con sus equipos, y a tan pocos días de la reanudación, no son buenas noticias.

CORONAVIRUS EN FLORIDA

La situación no es solo crítica dentro de la burbuja de la NBA. El predio de Disney World se encuentra en Orlando, estado de Florida. Justamente en Florida se encuentra el epicentro de coronavirus en Estados Unidos, donde el sábado pasado rompió el récord de contagios con 15,300 en solo 24 horas (superando a New York).

A su vez, el solo estado superó a Italia en cantidad de casos de Covid. Hasta el lunes, Italia (población de 60 millones) tenía 243,230 casos de toda la pandemia. Florida (población de 21 millones) ya ha superado ese número, en 282,435. Para darse una idea, si Florida fuera un país, ocuparía el puesto número 9 en el número de casos de Covid-19 en todo el mundo, según datos de la Universidad de Johns Hopkins.

Florida vive un rebrote serio de #COVID19. @OrlandoMagic y @MiamiHEAT se unen a la campaña de usar mascarillas en público, lo que no es hábito allá. No me extrañaría que otros equipos de la @NBA se unan, para frenar el contagio alrededor de su concentración. Sigan @RitmoNBA https://t.co/VX0lj96LHQ — Álvaro Martín (@AlvaroNBAMartin) July 13, 2020

