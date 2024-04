En Diputados: Dos constitucionalistas cordobeses manifestaron el rechazo al DNU 70/2023 de Milei

Los constitucionalistas cordobeses, Miguel Rodríguez Villafañe -ex juez Federal-, y Antonio María Hernández, rechazaron el DNU 70/2023. La intervención de los juristas de nuestra provincia se produjo en una audiencia realizada en el Congreso para analizar el DNU dictado por el presidente Javier Milei y promover su rechazo. Un hecho particular se agregó a la reunión: La transmisión en directo por el Canal de YouTube de la Cámara de Diputados de la Nación fue interrumpida, en lo que los legisladores calificaron como un acto de censura.

Del encuentro, organizado por Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y el partido Socialista, participaron abogados constitucionalistas y diputados de los bloques de la oposición al gobierno nacional, incluyendo a diputados de Hacemos Coalición Federal y la UCR.

El constitucionalista Andrés Gil Domínguez, impulsor de un amparo judicial contra el DNU, fue el primer expositor. “Nuestra Constitución claramente estableció que cuando al Poder Ejecutivo se le quiere dotar de facultades extraordinarias transfiriendo facultades legislativas, o el Ejecutivo se quiere apropiar de las facultades que son del Congreso, la sanción es la nulidad absoluta e insanable, que es la más intensa que prevé la Constitución, incluso mucho más intensa que la declaración de inconstitucionalidad”, explicó.

En la misma línea se viene expresando Rodríguez Villafañe que plantea que “el presidente Javier Milei al dictar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70, el 20/12/2023, violó gravemente la buena fe institucional de forma maliciosa, en una verdadera desviación ilegal de poder y llevó adelante un acto nulo de nulidad absoluta e insanable”.

También expuso de manera virtual Hernández, profesor de Derecho Constitucional, ex diputado nacional por Córdoba, ex convencional constituyente y ex candidato a vicepresidente de la Nación en la fórmula con el exgobernador rionegrino Horacio Massaccesi (UCR). Sostuvo que el DNU es “único en su historia” por su magnitud (t iene 366 artículos que abarcan las más diversas áreas) y “es groseramente inconstitucional” y “una expresión de hiperpresidencialismo”. “Esta es la hora del Congreso: así como el Senado lo dejó sin efecto, diputados tiene que hacer lo propio”, pidió.

Eduardo Barcesat dijo que “este DNU no satisface el requisito de órgano competente ni de procedimiento adecuado. No había necesidad, porque estaba reunido el Congreso de la Nación, y no había ninguna circunstancia de urgencia para impedir que se pudieran ingresar proyectos. Hay una cláusula que conduce a la nulidad absoluta e insanable que es el artículo 36 de la Constitución Nacional, el deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional”.

Mientras que la docente de la Facultad de Derecho de la UBA Beatriz Rajland opinó que “no hay necesidad, ni urgencia, ni impedimento alguno para que funcione el Congreso. Este DNU es un despropósito, una aberración jurídica, un disparate. Se derogan y modifican leyes que conforman un plexo jurídico construido a lo largo de muchos años de conquista y ampliación de derechos”.

También, y entre otros, expusieron Pedro Caminos, Marisa Herrera, Jorge Yoma, y Mariela Puga.

El DNU 70/23 de Javier Milei, que ya cuenta con el rechazo del Senado, derogó y modificó numerosas leyes. Entre ellas, la Ley de Alquileres. También desreguló precios de distintas actividades, entre ellas, las de medicina prepaga.

QUÉ DIJO DE LA SOTA

La diputada nacional cordobesa, Natalia De la Sota, participó vía zoom del encuentro. Dijo que “es responsabilidad nuestra evacuar las dudas y debatir los temas. Quienes creemos en el Estado presente, en un Estado que tenga injerencia en la vida de la sociedad argentina, tenemos la obligación de estar discutiendo estos temas para poner blanco sobre negro”.

Luego agregó que “no hay necesidad ni urgencia que justifique el DNU 70/2023. El Congreso puede legislar como es debido y sancionar las leyes necesarias. El DNU impone a la sociedad un proyecto político sin debate, deteriorando derechos esenciales y afectando la economía de sectores vulnerables”.

EL DATO

Los diputados que promueven el rechazo del DNU 70/2023 serían 113, 16 menos que los necesarios para conseguir quórum y mayoría (129).

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

SUSCRIBITE A ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE NOTICIAS DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.