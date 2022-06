El Social Media Day Córdoba adelantará las tendencias digitales el 10 de junio

Social Media Day córdoba, evento sobre redes sociales, comunicación y negocios digitales, se realizará el próximo viernes 10 de junio en la Universidad Blas Pascal,bajo la modalidad presencial. El encuentro contará con cupos limitados.

En esta edición, la jornada se centrará en tendencias digitales en Argentina y a nivel internacional, y entre los ejes temáticos, se destacan: redes sociales, Metaverso, NFT’s, criptomarketing, Web3, E-sports, audiencias, transformación digital, influencers, digital commerce, streaming multiplataforma y marketing de contenidos.

Durante el evento, se presentarán casos de éxito locales, habrá un panel de medios integrado por referentes de la industria, y profesionales destacados del ecosistema digital brindarán las últimas novedades en herramientas digitales.

Algunos de los oradores que participarán del encuentro, son: Martín Enriquez, (South Cone Agency Partners en Meta); Facundo Olmedo, (Agency Account Manager Google); Pablo Cancelliere, (Digital Business Sr Director Latam South Paramount) ; Micaela Quinteros, (Magister Marketing Digital); María Sol Beldi, (Ceo Latam DigitalProserver); Iru Marrone, (TD Mujeres en Tecnología); Rafael Ibañez, (Co Founder IncluIT); Ignacio Dufour, (Data Tells and Stories Sell – Sales Manager en Comscore, Inc); Vanina Triveiro, (Coordinadora de Movilización Social y Comunicación Fundación Arcor); Matías Moyano, (Director Grupo EON); Milena Pasetti, (Consultora en comunicación Digital Arcor); Sebastián Cúneo, (Asesor de Marketing Estratégico); Sergio Carreras, (Periodista de investigación, Profesor de periodismo); Valentina Castellanos, (Product Owner en Gamba); Ennio Castillo, (Partners and Integrations Manager en Doppler); Marcela Farre, (Directora de Carrera de Comunicación de la UBP).

Las entradas para asistir al Social Media Day Córdoba se pueden adquirir en: https://smday.com.ar/cordoba/. -precio promocional por tiempo limitado- .

El hashtag del evento en las redes sociales es #SMDayCBA .

Apoyan esta nueva edición del Social Media Day Argentina: Gobierno de la Provincia de Córdoba, Agencia Córdoba Turismo, Telecom, Comscore, Universidad Blas Pascal, Río Uruguay Seguros, La Voz del Interior, SRT, Eldoce.tv, Gamba, Notify, Doppler, Bildenlex Abogados y Grupo EON.

El encuentro es organizado por Digital Interactivo y Nova Coworking, a cargo de Adriana Bustamante y Diego Piscitelli.

Los organizadores también informaron que el Social Media Day Buenos Aires vuelve a la presencialidad el próximo 30 de junio en la Usina del Arte y Social Media Day chubut el 6 de julio en Comodoro Rivadavia. “Las ciudades que quieran sumarse para recibir la versión local del Social Media Day en formato presencial pueden escribir a [email protected] ”, expresó Adriana Bustamante, directora de Digital Interactivo y del Social Media Day.

Acerca de Social Media Day Argentina

Social Media Day es el evento global de tendencias e innovación en medios sociales más importante del País. Se ha llevado a cabo en las ciudades de Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Paraná, Salta, Jujuy, Mendoza, Madryn, Corrientes, Mar del Plata, Bahía Blanca y de manera virtual para todo el país, convoca a miles de personas y las mejores marcas para abordar las tendencias digitales.

Para más información del evento y/o sumarse como Sponsor escribir a [email protected] o por teléfono al 1131066844 (Adriana Bustamante).

—