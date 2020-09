El perfil de los argentinos anti-COVID y pro-tierra plana

Entre un cuarto y la mitad de los argentinos son anti-todo en relación a la pandemia de coronavirus. Depende del tema que se aborde, pero evidencia la existencia de una masa de maniobra anti-pandemia y anti-científica, que puede tener traducciones políticas en el futuro, pero que por el momento trasciende sectores ideológicos. Respecto de las edades hay sorpresas respecto de los pre-conceptos, porque no son los más jóvenes los que sostienen en mayor medida todas las posturas de este tenor. Mientras que por sectores sociales y nivel educativo, prevalece entre los más empobrecidos y con menos recorrido educativo. Así surge de una encuesta nacional realizada por Zuban, Córdoba y Asociados durante este mes de septiembre.

Las cifras principales de la encuesta muestran lo siguiente:

-El 51,9% considera que “la cuarentena no existe en Argentina”.

-El 35,9% asegura que no le teme al coronavirus.

-El 35,4% de los argentinos cree que el barbijo o cubreboca no evita el contagio de coronavirus.

-El 28% cree que “el distanciamiento social no sirve para nada”.

-El 27,6% afirma que “el coronavirus no existe y es un negocio de los médicos y los laboratorios”.

-El 12,4% piensa que “la tierra es plana”.

LA CUARENTENA NO EXISTE

Si bien este tema de la encuesta está atravesado por el debate social de que es la cuarentena o si Argentina efectivamente se encuentra en cuarentena o en un proceso de aislamiento flexible o aislamiento con restricciones, el país está divido en dos: 51,9% que no; 42,6% que sí; y 6,5% No sabe / No Contesta.

Por nivel educativo, cosecha mayoría entre los que tiene nivel inicial, con 59%; en el nivel medio los que consideran que no hay cuarentena, son el 51,5%; y en el nivel superior cae la cifra al 43,7%.

Al cruzarlo con el voto en las elecciones 2019, piensan así el 55,3% de los que sufragaron por Mauricio Macri; y el 48,2% de los que lo hicieron por Alberto Fernández.

Observado por edades, el grupo con más adeptos es el de 31-45 años con 53,9% y el con menos, el de 16-30 años, con 49,3%. Esto es, una diferencia poco significativa.

En tanto por sectores sociales, los dos segmentos con más adhesión a esta idea son los que reciben plan social (54,5%) y los que perciben entre 15 y 30 mil pesos (54,2%).

SIN MIEDO AL CORONAVIRUS

Aquí, el grupo etareo con más fans al concepto es el de 16-30 años, con 44,8% del total de su universo, seguido por el de +60 años, con 41,5%. Ambos segmentos están por encima de la media general de “temerarios”, que es del 35,9%.

Mientras que por nivel educativo, el 54% de los que tienen nivel inicial no teme al coronavirus contra el 38,1% de los que cursaron el nivel medio. Entre los universitarios, el 39,3% piensa de ese modo.

Por ingresos, el que reúne a más seguidores es el que gana entre 8500 y 15 mil pesos, con 52%; y el que menos, el que percibe más de 45 mil pesos, con 31%.

EL BARBIJO NO EVITA EL CONTAGIO DE CORONAVIRUS

Los dos grupos etareos con más adeptos a esta creencia son los que tienen 31-45 años y 16-30 años, con 49 y 48,3%, respectivamente.

Medido por recorrido educativo, los que cursaron nivel inicial poseen un 55,4% de personas que adhieren a la idea, seguidos de los que tienen nivel medio (45,1%) y universitario (31,6%). Pese a ello, es notable que un tercio de los que cursaron estudios superiores adhieran a este pensamiento.

Finalmente, por ingresos, los dos segmentos con más adherentes, son los que cobran “plan social” (54,5%); y hasta 8500 pesos (54,3%).

EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL NO SIRVE PARA NADA

En este ítem se esconde una de las máximas sorpresas de la encuesta: en el grupo +60 años, hay un 33% que considera que el distanciamiento social no sirve para nada. Se trata del grupo de mayor riesgo frente a la pandemia. Luego, le sigue el segmento 31-45 años, con un 29,3% de seguidores de esta “fe”. Por último, el que reúne menos adeptos a este pensamiento es el segmento 16-30 años, con 23,7%.

Por estudios, el 40,6% de los que hicieron la primaria piensa de este modo, frente al 26,1% de los que tienen estudios secundarios, y el 13,6% de los universitarios.

Analizado por ingresos, donde se juntan más seguidores es entre los que tienen “plan social”, con un 47,8%, cae a 33,3% entre los que poseen ingreso de hasta 8500 pesos –los segundos- y a 16,5% entre los que cobran más de 45 mil pesos, que es el grupo con menor número de “desinformados”.

EL CORONAVIRUS NO EXISTE, ES UN NEGOCIO DE MÉDICOS Y LABORATORIOS

Para el 32,5% de las jóvenes de entre 16 y 30 años, el coronavirus no existe, es un negocio de médicos y laboratorios. En el mismo nivel, con 30,6% se ubican los que tienen + de 60 años.

Observados por nivel de estudios, nuevamente lidera esta opinión el grupo con nivel inicial (46,8%) frente a los que tienen nivel medio (25,2%) y nivel superior (22,3%).

Según a quien votaron en 2019, los que más creen en esta afirmación son los seguidores del macrismo con 34,6%. Mientras que el 23,9% de los eligieron al peronismo siguen esta idea.

LA TIERRA ES PLANA

Las mujeres creen más que los varones que la tierra es plana, 14,1% versus 10,9%. El grupo etareo con más adeptos a esta concepción anti-científica es el de 16-30 años, con 20,6%, seguido por el de 31-45 años con 11,2%.

Por nivel educativo, el 24,8% de los que tienen nivel inicial creen que la tierra es plana y el 10,8% de los nivel medio.

Finalmente, los creyentes entre los seguidores de Fernández y Macri están prácticamente igualados: 14,1 versus 13 por ciento.

NO ES SÓLO "FAKE NEWS"

No son puntos de vista sólo atribuibles a las fake news (noticias falsas), dado que como todo fenómeno complejo suele haber una multicausalidad. Aquí parecen cruzarse factores educativos, de pensamiento político –ideología y grieta-, de las campañas de un sector de los medios y de las empresas en favor de liberar la economía frente al cuidado de la salud, de la creciente crisis económica, y también de valorización negativa de los medios.

Hay una serie de datos de otras encuestas que pueden ayudar a entender los resultados de este trabajo de Zuban, Córdoba y Asociados.

Por ejemplo, en el Monitor de Oh Panel! sobre los primeros nueve meses de gobierno de Alberto Fernández, el 10 de junio, el 70% estaba de acuerdo con que el presidente privilegiara la salud por sobre la economía. Ese valor cayó a 58% el 10 de septiembre.

Finalmente, una encuesta realizada en el mes de agosto por Celag Opinión Pública, apenas el 14,8% cree que los medios informan correctamente.

VER [DOSSIER360] 51,3% apoya la decisión de Alberto de sacar el 1% de coparticipación a la CABA para pagar aumento a policías.

VER [Dossier360] Qué pesa más para la opinión pública: ¿La pandemia o la situación económica?

>> FICHA DE LA ENCUESTA

Población objeto de estudio: Población general mayor de 16 años.

Ámbito: República Argentina

Procedimiento de muestreo: Conglomerado urbano.

Cuotas: Sexo y Edad.

Afijación: Proporcional.

Instrumento de recolección de información: Encuesta estructurada.

Técnica de recolección de información: Plataforma Web.

Trabajo de campo: 13 al 15 de setiembre de 2020 Tamaño de la muestra: 1200 casos.

Error de muestreo: + / - 2,8%.

Nivel de confianza: 95%.

--

>> Si estás de acuerdo con el periodismo crítico y comprometido, te invitamos a asociarte a ENREDACCIÓN, el sitio de noticias con información de Córdoba: INGRESÁ AQUÍ.