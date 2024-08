El ex presidente Alberto Fernández fue imputado por violencia de género contra Fabiola Yáñez

El expresidente Alberto Fernández fue imputado este viernes por violencia de género contra su ex esposa Fabiola Yáñez.

Fernández recibió además una orden de restricción respecto a su ex pareja y tampoco podrá salir del país. También se conoció que designó a Silvina Irene Carreira como su abogada defensora luego de conocer la imputación que dispuso la Justicia.

La denuncia de Yáñez contra el exmandatario se produjo el miércoles, pero su situación empeoró con el correr de las horas, sobre todo luego de la filtración de las imágenes y chats que darían cuenta de la violencia física y verbal del expresidente hacia su expareja.

En los chats filtrados, y publicados por Infobae, se puede ver como Yañez acusaba al ex presidente de atacarla físicamente en reiteradas ocasiones: ”Esto no funciona así, todo el tiempo me golpeás. Es insólito. No puedo dejar que me hagas esto cuando yo no te hice nada. Y todo lo que trato de hacer con la mente centrada es defenderte y vos me golpeás físicamente. No hay explicación”.

“Me volvés a golpear. Estás loco. Venís golpeándome hace 3 días seguidos. Y cuando me zamarreaste de los brazos me dejaste moretones”, muestran los intercambios.

Por su parte, Fernández le responde “dejá de discutir. Al final terminamos peleados nosotros por todos los demás (…) Vení (…) Me siento mal. Me cuesta respirar, por favor pará, me siento muy mal”.

La ex primera dama Fabiola Yañez denunció al expresidente Alberto Fernández por violencia de género ante el juez federal Julián Ercolini luego de que se conocieran conversaciones entre ella y la exsecretaria de Fernández, María Cantero, en el marco de la investigación judicial de Nación Seguros. Dos días después, se hicieron públicas imágenes de Yañez en las que se le pueden ver golpes en un ojo y en el brazo.

En tanto, el ex presidente dijo que “la verdad de los hechos es otra” y ”que jamás ocurrió lo que ahora me imputa”.

