El ex ministro Guzmán dijo que el modelo económico del gobierno “está agotado”

El ex ministro de Economía, Martín Guzmán, advirtió que el modelo que lleva adelante el presidente ultraderechista Javier Milei “está agotado” dado que se trata de “un esquema regresivo (que) no ordena. Si transitoriamente ordenás los números fiscales y desordenás lo social, no ordenás la economía”. Tambié dijo que las nuevas medidas económicas anunciadas por Luis Caputo “profundizan la recesión” y aseguró que “el nuevo esquema de política monetaria hará mucho daño y agudizará la caída”.

Guzmán fue entrevistado en el programa Minuto Uno que se emite por C5N. Allí dijo también que “tenemos un gobierno que es amigable con los mercados y no amigable con los jubilados, con la clase media, con quienes están en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, en los últimos días vimos el reclamo por una devaluación por parte de los mercados, que demostraron que no hay amigos sino intereses. Le corrieron el arco al Gobierno”.

Agregó que “esto ya lo hemos vivido, también lo viví en otros tiempos. Y cuando el presidente no decide, lo que hay es problemas. Y acá el mercado le dijo ‘mirá, ya hiciste todo este ajuste, los jubilados ya sufrieron lo que sufrieron, ahora tenés que salir del cepo’. Y mientras no se tome una definición, hay mucha incertidumbre”.

Consideró que “el Gobierno sale con un anuncio fuera de eje ya que los mercados esperaban una definición política del presidente, que tiene una pelea interna en su gobierno, sobre el régimen cambiario. Nadie estaba hablando sobre esto de cuánto dinero va a emitir para pagar intereses”.

También analizó que “lo que le está diciendo a la gente es, al contrario de lo que decía Milei de que si aprobaban la ley Bases la economía se iba a ir para arriba, bueno, ahora no. Ahora vas a tener una recesión más grande. Lo que nos dice el Gobierno es que vamos a estar peor por más tiempo”.

Por último, señaló que “hay una hipocresía muy grande” de parte de Milei, quien “dice una cosa y después se desmiente a sí mismo”. Y puso como ejemplo la reimposición del impuesto a las Ganancias, pese a que el propio mandatario votó para eliminarlo en 2023.

