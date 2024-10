Duras críticas de Manes a Milei: “Es un presidente arrogante y agresivo”

A través de X, el diputado nacional Facundo Manes (UCR) llamó “arrogante y agresivo” al presidente Javier Milei. Asimismo, y explicó las razones respecto a la salida del bloque radical y la posterior conformación de Democracia para siempre, una bancada opositora al gobierno nacional.

Manes, referente dentro del nuevo bloque Democracia para siempre que conformaron los 12 radicales salientes, publicó una carta en X bajo el título “la semilla de algo nuevo”. Allí, ratificó la postura de su espacio respecto a mantenerse como opositores al Gobierno de Javier Milei.

En primer lugar, el neurocientífico se refirió a la salida de la bancada de la Unión Cívica Radical y cargó contra el Poder Ejecutivo: “Un nuevo espacio era necesario, no solo por convicción, sino por responsabilidad. Frente a un gobierno cada vez más inclinado hacia el autoritarismo y una política que favorece a unos pocos, hemos tomado una decisión: no seremos cómplices de un modelo diseñado para una minoría privilegiada”, sumó.

Asimismo, cargó que “somos un grupo de servidores públicos que entiende que la tarea más urgente es fundar una oposición renovada, y con ideas, propuestas y liderazgos nuevos, queremos enfrentarnos a un gobierno anarcopopulista, que no oculta sus gestos autoritarios e inhumanos”.

“Sabemos que el camino será largo y desafiante. Pero hay algo que tenemos claro: no vamos a agachar la cabeza ante un presidente arrogante y agresivo ni vamos a entrar en un juego de concesiones que solo pone en riesgo los valores fundamentales que nos permitirían construir una Argentina moderna y desarrollada”, consideró Manes en la publicación en X.

Del mismo modo, habló de los objetivos de este nuevo bloque: “Apostamos por una nueva forma de hacer política basada en el diálogo, el respeto y la construcción colectiva. No estamos aquí para hacer lo fácil. Venimos a generar cambios profundos y necesarios”.

Para terminar, sumó que “este espacio no es una interna partidaria, ni una corriente más. No buscamos discutir el radicalismo, sino construir una Argentina moderna, desarrollada, inclusiva y justa, convocando a todos los actores de la sociedad civil y política que desean algo nuevo y mejor. No hay tiempo para especulaciones ni complicidad. Por eso, decidimos dar este paso”.

