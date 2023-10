DS Automóviles y una experiencia única con clientes del fin del mundo

En el marco del programa “ONLY YOU”, DS AUTOMOBILES impulsó una nueva experiencia para clientes en Tierra del Fuego. De la mano del DS STORE RÍO GRANDE, los invitados disfrutaron de un recorrido a bordo de modelos DS con paisajes únicos entre Ushuaia y Río Grande bajo el lema “The French Art of Travel”, acompañados en todo momento por la más alta gastronomía francesa.

DS Automobiles busca destacarse permanentemente en el universo de vehículos premium. Para ello, avanza a nivel mundial con una estrategia que conjuga modelos excepcionales que ofrecen equipamiento, diseño y tecnología diferentes; un canal de ventas exclusivo conformado por los DS STORE, verdaderas boutiques de lujo francés; y el programa ONLY YOU, en el cual cada una de las iniciativas permiten, a quienes ingresan al mundo de DS, conocer beneficios exclusivos.

Bajo este marco del programa ONLY YOU, DS Automobiles y el DS STORE RÍO GRANDE generaron un nuevo encuentro para clientes de Tierra del Fuego e invitados especiales. Con una recepción en el imponente Hotel Las Hayas, los invitados fueron recibidos por los directivos de DS Automobiles Argentina, quienes dieron pie a un recorrido turístico a bordo de distintos modelos de la marca. El recorrido se compuso por un circuito con diferentes paradas con el espíritu de comprender el concepto “The French Art of Travel”.

Uno de los lugares gastronómicos exclusivos que visitaron los clientes invitados fue el Restaurant Chez Manu de Ushuaia, con la presencia del chef francés Emmanuel Herbin que ofició de anfitrión, proponiéndole a los clientes una gastronomía inspirada en las raíces de la cocina francesa elaborada con productos naturales de la Patagonia Argentina.

Una vez iniciada la travesía, el Parque Nacional Tierra del Fuego fue el encargado de recibir a los invitados quienes encontraron una perfecta síntesis de la riqueza biológica de la Isla de Tierra del Fuego y de sus hermosos paisajes. Un parque que presenta una típica topografía glaciar que alternan profundos valles bañados por ríos, lagos y turbales con cordones montañosos orientados de noroeste a sudeste. El recorrido finalizó en Río Grande, donde los directivos del DS STORE abrieron sus puertas para dar cierre a esta propuesta a través de la cual la marca expresó su espíritu francés y la vanguardia que la caracteriza.

“Desde DS Automobiles Argentina, bajo el programa ONLY YOU, ofrecemos a nuestros clientes oportunidades únicas y distinguidas para que puedan disfrutar junto a la marca. En esta oportunidad, generamos una iniciativa única con el objetivo de vivenciar los paisajes más australes del mundo. “The French Art of Travel” es parte del ADN de la marca DS AUTOMOBILES y nuestros clientes valoran esa característica. Por esa razón generamos continuamente nuevas propuestas para sorprender y agasajar a nuestros invitados, en esta ocasión disfrutando del recorrido y del lujo que ofrecen nuestros modelos. Oportunidades exclusivas para clientes exclusivos”, expresó Sebastián Saffini, Brand Marketing Manager de DS Automobiles Argentina.

