Discurso violento y antidemocrático de Milei: “Zurdos hijos de puta tiemblen, los vamos a ir a buscar”

“No sólo no les tenemos miedo. Sino que los vamos a ir a buscar hasta el último rincón del planeta en defensa de la libertad. Zurdos hijos de putas tiemblen. La libertad avanza”, disparó con violencia el presidente ultraderechista argentino, Javier Milei, al salir en defensa del magnate Elon Musk, quien realizó un gesto fascista al extender su mano derecha durante un discurso en Estados Unidos. Musk lo hizo en dos oportunidades, en el marco de la asunción de Donald Trump a la presidencia del país del norte. Milei dijo que se trataba de un “inocente gesto”.

“Nazi las pelotas”, sentenció Milei antes de desarrollar un discurso antidemocrático para defender sus planteos políticos y al magnate ultraderechista. Sus palabras fueron publicadas a través de la Red X. el presidente participó de la asunción de Trump como 47° presidente de EE.UU. y luego viajó al Foro de Davos, en Suiza, donde se encuentra ahora.

Este miércoles, el secretario General de ATE (Asociación de Trabajadores del Estado) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Daniel Catalano, lo denunció por “defender a apologistas del nazismo”, luego de que diera a conocer sus amenazas a adversarios políticos en X.

Por su parte, el líder social católico y ex pre candidato presidencial de Unión por la Patria (UP), Juan Grabois, le respondió con dureza, también a través de la Red X: “Tus amigos son nazis, vos sos un monito arrastrado que se excita por cada maní que le tira la raza aria y la casta trillonaria… ¿Qué decís? ¿Que nos van a venir a buscar? Nosotros no estaríamos temblando, “facho hijo de puta”… Y cuidadito porque nadie te votó para tirano, cada acción inconstitucional tuya o de tus ministros o de tu brazo armado va anotándose en la memoria… A todo Benito le llega su Loreto. Viva Perón, Evita y el Che. Viva la Patria Grande y la Justicia Social”.

QUÉ DIJO EL PRESIDENTE

Milei aseguró que “Elon Musk debe ser uno de los hombres más importantes de la Historia, que está empujando el progreso humano a ritmos vertiginosos, y siempre ha defendido la libertad en su forma más pura, para todos”.

Agregó que “compro X en un acto que fue considerado una locura desde el punto de vista empresarial, pero que sin dudas será considerado uno de sus grandes aportes a la humanidad, tomando control de una plataforma que se suponía era un foro de debate público, pero resulta que estaba programada para cancelar cualquier discurso que no fuera el discurso woke hegemónico. Por eso hoy toda la progresía internacional se monta sobre el inocente gesto de Elon Musk para tildarlo de nazi. Porque su lucha por la libertad atenta contra el control hegemónico del wokismo internacional”.

Siguió diciendo que “el mundo cambió. Elon no está solo. Los que luchamos por la libertad ya no estamos solos. Somos millones. Y ahora también recuperamos la “tierra de la libertad” que estaba en sus manos, gracias a nuestro querido Donald Trump”.

Y cerró con su fuerte amenaza: “No sólo no les tenemos miedo. Sino que los vamos a ir a buscar hasta el último rincón del planeta en defensa de la LIBERTAD. Zurdos hijos de putas tiemblen. La libertad avanza”.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.