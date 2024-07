Diputados libertarios visitaron a Astiz y otros genocidas en la cárcel de Ezeiza

Una comitiva de diputados de La Libertad Avanza (LLA), el partido del presidente ultraderechista, Javier Milei, visitó en la cárcel de Ezeiza a Alfredo Aztiz y otros ocho genocidas. La visita se produjo el pasado 11 de julio.

VER Visita de diputados de Milei a genocidas: Repudios del peronismo y el radicalismo.

Los legisladores libertarios que concurrieron al penal fueron Beltrán Benedit (Entre Ríos), quien gestionó personalmente entre sus pares, la invitación que le llegó a su despacho. De los 38 miembros de la bancada oficialista, aceptaron cinco: Guillermo Montenegro (diputado por Buenos Aires), Alida Ferreyra (Corrientes), Lourdes Arrieta (Mendoza), María Fernanda Araujo (CABA) y Rocío Bonacci (Santa Fe).

La información fue publicada primero por LaPoliticaOnline y luego se sumaron Página/12 y ElDiario.Ar.

Cabe recordar que el gobierno tiene una política negacionista respecto de los delitos de lesa humanidad y el Terrorismo de Estado en Argentina y la vicepresidenta, Victoria Villarruel, es una activa defensora de los militares que participaron en la represión ilegal en los años ’70, y durante la dictadura cívico-militar.

De acuerdo a la información que trascendió, habría estado en el encuentro en la cárcel de Ezeiza, ex oficial de la Marina Alfredo Astiz y el exagente de inteligencia del Batallón 601 Raúl Guglielminetti. También habrían estado Antonio Pernías (miembro del grupo de tareas 3.3.2 en la por entonces ESMA), Gerardo Arráez (integrante del circuito represivo en Club Atlético, Banco y Olimpo), Honorio Carlos Martínez Ruíz (ex agente de la SIDE), Juan Agustín Oyarzábal Navarro (ex oficial de la policía de Mendoza), Juan Manuel Cordero (represor uruguayo), Mario “el Cura” Marcote (de la Patota de Feced en el Servicio de Informaciones, en Dorrego y San Lorenzo, en Santa Fe), Miguel Angel Britos (expolicía) y Adolfo Donda (exoficial de la Armada y secuestrador de su sobrina la ex diputada Victoria Donda).

No fue la primera visita a condenados por delitos de lesa humanidad. ElDiario.Ar cita que, en marzo, el ministro de Defensa Luis Petri había mandado a sus funcionarios a la Unidad 34 de Campo de Mayo. La comitiva entonces estuvo encabezada por Lucas Miles Erbes, director nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa. En la oportunidad se había entrevistado, entre otros, con Julio Simón –conocido como el “Turco Julián” y con Juan Daniel Amelong.

En tanto, Benedit, en un tuit difundido en el grupo de legisladores de LLA, justificó la visita e insistió en sus argumentos contrarios a los Derechos Humanos, los tratados internacionales y los juicios a los que fueron sometidos los genocidas en Argentina.

