El Día del Trabajador de la Energía Eléctrica constituye un homenaje y reconocimiento a todas y todos los que día a día tienen la tarea de iluminar los hogares e industrias de este hermoso país.

Son una pieza fundamental para el desarrollo del mismo y estoy convencido que en cada rincón de la provincia de Córdoba, como de nuestro país en general, el trabajo se asume con la responsabilidad que merece semejante misión.

Los sucesos del presente año, enaltecen nuestro trabajo. A pesar de la pandemia y los riesgos que eso implica, nuestros compañeros y compañeras, trabajadores y trabajadoras del sector eléctrico, siguieron cumpliendo con sus tareas, para garantizar el servicio. Los médicos salvan vidas, la aparatología moderna como los respiradores salvan vidas y para que se pueda desarrollar de manera factible el trabajo en una unidad hospitalaria, clínicas y sanatorios, es necesario contar con el suministro eléctrico. Por eso, los aplausos y las gracias también son para los trabajadores de nuestro sector, que siempre están, haga frío, calor, llueva, caiga nieve o haya un virus dando vuelta.

Este año no habrá reuniones en las seccionales, ni grandes eventos y festejos. Pero eso no evitará que levantemos una copa en nuestros hogares, en honor y homenaje a todos, los que están y los que ya no. En este punto, quiero recordar a compañeros como Juan Gómez, Nelson Gabrieloni y José Luna, que nos dejaron recientemente. Aunque, decir que nos dejaron, no es más que un dicho, porque siguen presentes en nuestra memoria. Su legado comprometido con cada compañero, en la defensa irrestricta de sus derechos y su compromiso militante con el Sindicato Regional de Luz y Fuerza, no es algo que se olvide fácilmente y les da una trascendencia eterna que está sellado en la memoria de nuestra institución.

Tarde o temprano, esta pandemia pasará definitivamente y podremos reunirnos todos juntos para recordar anécdotas, ver nacer otras nuevas, compartir momentos de alegría y seguir construyendo la unidad necesaria para defender nuestros derechos.

Tampoco quiero que falte el saludo especial a todos los compañeros de Generadora Córdoba SA, ya que la empresa cumple años también un 13 de julio. Vigente desde 1994, está ligada a las grandes ideas de nuestro gremio para salvar fuentes de trabajo en aquellos años difíciles.

Este 13 de julio, quiero que sepan que todo el Consejo Directivo del SiReLyF, solo tiene palabras de agradecimiento. El pedido desde nuestro lugar es que se cuiden, cuiden a sus familias y sigamos siendo responsables. Porque cuando todo esto pase, queremos que no haya ausencias que se podrían haber evitado, que-remos que estén todos y brindar como la ocasión lo merece... Unidos, porque el Regional Somos Todos.

