De Ángeli reemplaza a Juez como presidente de la bancada del Pro en el Senado

Luego de la reunión del presidente del Pro, Mauricio Macri, con el senador nacional Alfredo de Ángeli, se realizó el anuncio oficial de que el entrerriano será el nuevo jefe de bloque Pro en el Senado, luego de la salida de Luis Juez, quien permanecerá dentro de la bancada.

Del mismo modo, se designó al senador misionero Martín Göerling Lara como vicepresidente primero. La reunión se llevó a cabo en la sede del partido ubicada en Balcarce 412 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Estuvieron presentes algunos de los integrantes de la mesa ejecutiva de Propuesta Republicana, quienes expresaron: “Confiamos en su liderazgo para continuar defendiendo el federalismo, la transparencia y la igualdad de oportunidades para todos los argentinos”.

Antes de ingresar a la cumbre del Pro, Luis Juez descartó irse del bloque, pero aclaró que “solo dije que me encantaría ser gobernador por La Libertad Avanza”. Molesto por algunos cuestionamientos, el senador cordobés afirmó que “siempre defendí los mismos valores. Acá no hay doble comando y el que toma las decisiones es Javier Milei, nos guste o no nos guste”.

Por su parte, el nuevo presidente de bloque Pro en el Senado dijo que “agradezco al presidente Mauricio Macri, al equipo de conducción del partido y a mis compañeros de bloque por la confianza”, y añadió que “es un honor y una enorme responsabilidad que asumo con humildad, convicción y la certeza de que juntos vamos a seguir dando la batalla por el país que soñamos”.

Por último, expresó que “vamos a seguir firmes, sin claudicar. Porque cuando uno cree en lo que hace, no hay obstáculos que puedan frenar el cambio. Y porque, al final del día, no hay mayor orgullo que saber que estamos del lado correcto de la historia”.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.