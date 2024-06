Dante Rossi: “Passerini es un buen dirigente, pero la ciudad tiene graves problemas de seguridad y de transporte”

Un cuadro de Raúl Alfonsín sobresale en la espartana decoración de su oficina de la Legislatura Provincial. Dante Rossi es radical y alfonsinista y es el primero que arranca en su intento de disputar la intendencia de Córdoba Capital en 2027. Afirma que se subió a la pista porque “me parece que el radicalismo en la ciudad carece de liderazgo, entonces en lo que estoy trabajando, es en construir liderazgo. También quiero mostrar que hay equipo, que hay ideas, que recorremos la ciudad cuando todavía falta mucho. No me parece mal que los dirigentes políticos muestren que van hacia un camino”.

Sobre el intendente Daniel Paserrini (PJ, Hacemos Unidos por Córdoba -HUxC-) y su gestión, señala que “es un buen dirigente, una buena persona, pero la ciudad tiene graves problemas de seguridad y de transporte”. Puntualiza que “hay un parate en la gestión municipal” y que “se notan muchas carencias y deficiencias”.

Critica con dureza al presidente Javier Milei y se posiciona con claridad en el espacio opositor al gobierno nacional. Dice que “hay dos dirigentes que están marcando el rumbo: Uno es Martín Lousteau, y el otro Facundo Manes. Los dos están marcando un rumbo muy importante y ellos van a ser los que lleven la bandera en una marcha que tiene que conducirnos a cambiar en 2027 el rumbo de la Argentina”. Mientras que, en el plano provincial, se alinea en la renovación de autoridades de la UCR con Marcos Ferrer, el intendente de Río Tercero, armador político del diputado nacional Rodrigo De Loredo, y hombre de Lousteau y Emiliano Yacobitti en Córdoba.

¿Por qué te largas tan temprano como candidato para 2027?

Me parece que el radicalismo en la ciudad carece de liderazgo, entonces lo que estoy trabajando, es en construir liderazgo. También quiero mostrar que hay equipo, que hay ideas, que recorremos la ciudad cuando todavía falta mucho. No me parece mal que los dirigentes políticos muestren que van hacia un camino. Lo hago tratando de mostrar que podemos plantear los temas con altura, tratando a través del centro de estudios que creamos, de generar ideas y propuestas para el gobierno. Ojalá el gobierno municipal las tomara y las llevara adelante desde ahora, porque mejoraría, en muchos casos, los graves problemas que tiene la ciudad. Lo hago con transparencia. Voy a trabajar para eso y en tres años vamos a ver los esfuerzos de ese trabajo.

¿Cómo ves a la ciudad en este marco?

Veo una ciudad zigzagueante, veo que es muy difícil gestionar, veo que no se han resuelto problemas muy importantes. Y, sobre todo, en los dos principales problemas que tiene hoy la ciudad, el gobierno hace agua. Hace agua en materia de seguridad, donde la guardia urbana no da respuestas como pensamos que podía darlas y no hay un plan del gobierno municipal para meterse fuerte en el tema de la seguridad, y eso, realmente, hace falta en Córdoba. Y la segunda cuestión es el tema del transporte. Dejaron caer una licitación que se sabía que a los 10 años terminaba por caer, no hicieron la previsión que corresponde para que la gente no sufriera las consecuencias.

Son problemas de larga data en la ciudad, todas las administraciones tienen dificultades desde hace mucho tiempo en ambos temas. ¿Cómo los solucionarías?

En materia de seguridad, la ciudad tiene que declarar la emergencia por al menos un año. Y avanzar en la descentralización y que la ciudad se vincule a las cuestiones de seguridad. La ciudad podría trabajar con el poder político que tiene para que la Provincia apruebe una ley de flagrancia para terminar con la puerta giratoria, donde una persona comete delitos varias veces y no va preso nunca. También, trabajar más fuerte en materia de prevención. No puede ser que al responsable de seguridad de la ciudad lo pone la Policía de la Provincia sin consultar con el intendente ni con los concejales. He sugerido, que se pongan 150 lectores de patentes inteligentes porque la mayoría de los delitos se realizan con autos o motos robadas, y el intendente no dice nada. Me gustaría que dijera mucho más, porque la opinión de él, seguramente ayudaría a que la Provincia haga cambios fundamentales en materia de seguridad. En transporte, primero hay que tener un plan de qué queremos hacer y después avanzar en concretarlo. Terminó Ersa su contrato y no hubo previsión de que efectivamente eso iba a ocurrir y no hizo nada. Creo que no se resuelve el problema con poner más colectivos en la calle, hay que resolver sincronismos en los semáforos para que los colectivos circulen a mayor velocidad; hay que animarse a construir más carriles solo bus, (Ramón) Mestre los planteó en su momento. Propuso cinco, dejó los proyectos listos. Se tendría que avanzar mucho más en eso. Hay que remover obstáculos para que los colectivos circulen con más rapidez.

¿Qué opinión tenés del intendente y de su gestión hasta el momento?

De (Daniel) Passerini, la mejor. Me parece un dirigente político importante y me parece una buena persona; y es muy bueno que haya buenas personas en la política. La gestión ha sufrido un parate, si uno compara con la gestión de Llaryora, a la que Rodrigo De Loredo le ponía un seis, una buena nota; la verdad que en esta gestión hay carencias y está por debajo de ese número. Hay carencias en los centros de salud; hay carencias en el funcionamiento de los semáforos; hay carencias en el mantenimiento de los espacios públicos; hay carencias a partir del colapso del tema de la seguridad; hay una deficiencia muy grande en el tema del transporte público. Hay muchas carencias y deficiencias. Me parece que los políticos tenemos que trabajar para demostrar que hay alternativas a eso y que las alternativas no vienen desde el personalismo, sino desde un plan concreto y de demostrar que hay técnicos y equipos para transformar la realidad.

¿En el contexto de un país que eligió a un presidente que quiere dinamitar el Estado, es posible que en la Provincia se pueda dar respuesta a las demandas de seguridad, salud pública, o educación pública?

No, la verdad que no se puede. Sin embargo, también hay que analizar algunas cuestiones: ¿Por qué en la Provincia llegamos así? Porque el gobierno provincial durante mucho tiempo estuvo enamorado del cemento y dejó cosas vinculadas a la calidad de vida de la gente de lado, porque lo que daba votos era el cemento y la obra pública. Con respecto al tema nacional, creo que vamos a una situación muy complicada, incluso de riesgo institucional por los conflictos que se pueden generar. Liquidar el Estado, es liquidar la educación pública, la salud pública, es no hacer obra pública, liquidar el empleo. Es un error lo que está planteando el gobierno nacional, pero eso va también de la mano de un ajuste que es extremadamente salvaje, que no tiene una red de contención para los que menos tienen y veo que eso, junto con los aumentos de tarifas de los servicios públicos y el transporte, no puede llevar a vivir una situación muy complicada en el próximo tiempo.

¿Cuál es tu opinión de la postura del gobierno provincial de Martín Llaryora respecto del gobierno nacional? ¿Crees que la posición “dialoguista” favorece o perjudica los intereses y el futuro de la Provincia?

Perjudica a la Provincia. Creo que el problema que tiene el gobernador Llaryora y mucha dirigencia política es que para actuar miran encuestas todos los días. Córdoba hoy pierde 27 mil millones de pesos por fondos que no manda la Nación; son fondos que están vinculados a la Caja de Jubilaciones, al transporte interurbano y al Fonid (Fondo Nacional de Incentivo Docente) que se tuvo que hacer cargo la provincia. Son 27 mil millones de pesos por mes. Esa plata no es de Llaryora, esa plata no es el del patrimonio personal del gobernador, el tendría que reclamar con mucho más énfasis que la Nación mande los fondos como corresponde porque este gobierno nacional está perjudicando, de este modo, muy severamente a Córdoba y a su gente.

¿Cómo calificarías la oposición que está haciendo el radicalismo en Córdoba?

El radicalismo hace desde la Legislatura una oposición importante, tratando de zanjar las diferencias que puede haber en este interbloque que hoy está formado. Tratamos de cumplir con el mandato que nos dio la sociedad, nosotros tenemos una Legislatura equilibrada, producto de una elección muy importante el año anterior, y eso hace que cada uno de los parlamentarios que integramos el interbloque lo hagamos con mucha responsabilidad. No vamos a dividir nunca la oposición, nos eligieron para poner límites y marcar un camino distinto en la provincia y lo estamos tratando de hacer. Tratamos de cumplir con ese mandato popular y llevar una agenda en la legislatura de mostrar que pensamos distinto y que las cosas se podrían hacer de otra forma.

El radicalismo todavía no ha encontrado una posición de síntesis respecto al gobierno nacional. Hay radicales en el gobierno de Milei, hay radicales enfrentados a Milei, hay radicales por el camino del medio, ¿cuál es tu posición respecto de eso y cuál crees que es la posición que el radicalismo debe tener?

Ese es el debate que se viene en el radicalismo, que empezó tibiamente en Villa Giardino. Hay dos cosas que ya sabemos: Nosotros somos oposición al gobierno de Llaryora y oposición al gobierno del peronismo y no queremos que Córdoba se feudalice y tengamos más años de gobierno del peronismo. Vamos a llevar 28 años de peronismo en la Provincia. Nos parece que tiene que haber un recambio y que debemos trabajar para eso. Esa cuestión ya la sabemos, como sabemos también que no tuvimos, no tenemos ni vamos a tener nada que ver con el kirchnerismo. Las dos cosas ya las sabemos. Lo que no sabemos es cual visión respecto del gobierno nacional y eso tiene que ver con los valores y con las ideas que pregona el radicalismo. Nosotros no tenemos nada que ver con un gobierno que quiere destruir el Estado, que aplica un ajuste salvaje, y que no tiene sensibilidad. El radicalismo no tiene nada que ver con eso. Lo que hay que hacer es saber eso, decirle a la gente con claridad cuál es nuestra posición y empezar en la Argentina a construir una alternativa a este gobierno. Porque cuando fracase, la sociedad va a mirar alguna nueva alternativa, y si el radicalismo no está mostrando un camino distinto, seguramente va a buscar otras coaliciones u alternativas.

Las coaliciones que confrontaron en 2023 están en terapia intensiva, ¿cómo imaginas que van a ser las que se formen para 2025 y 2027?

La coalición más importante que era con el Frente Cívico se mantiene. Nosotros tenemos coincidencias en política y en la Legislatura trabajamos juntos. Para delante va a depender del posicionamiento que tengan respecto del gobierno nacional, si alguno de los que integran la coalición en Córdoba intentan hacer alianza con La Libertad Avanza (LLA) el año que viene, intentan compartir listas con la LLA, evidentemente se termina un camino de coincidencia porque nosotros los radicales, desde mi punto de vista, no tenemos nada que ver con la marcha del gobierno nacional. Las coaliciones no se hacen por personalismos, sino por coincidencias políticas.

ALFONSÍN Y MILEI

¿Qué diría Alfonsín del gobierno de Milei?

Estaría horrorizado y muy preocupado. El decía que la política era diálogo y búsqueda de consenso y si no se iba camino a la violencia. Y hoy no hay diálogo, no hay política y se alienta la violencia con muchas cosas que dice el presidente de la Nación.

