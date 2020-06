Corvalán fue el primer basquetbolista que se recuperó de Covid-19 y donará plasma en Bahía

Facundo Corvalán arribó al país el 15 de marzo, procedente de España, luego de terminar su contrato con el Real Canoé de la Liga LEB Oro, y luego de presentar los síntomas de Covid-19 (fiebre alta y tos) junto a su madre, fueron internados según el protocolo en el Hospital Interzonal General de Agudos de Junín “Dr. Abraham F. Piñeyro”. Días más tarde, el test del joven dio positivo -no así el de su madre- y debió quedar aislado en el centro de salud.

Luego de dos semanas, el ex jugador de Bahía Basket y promesa del básquet nacional logró recuperarse y fue dado de alta. Ahora, Corvalán se entrena en Bahía Blanca y se ofreció como donante de plasma para pacientes infectados con Covid-19. Justamente eligió la "Capital del básquet" porque hay un hospital que se dedica a extraer el plasma.

"Estoy con ganas de donar y es una de las intenciones por las que viajé. Ya se comprobó que el plasma de un donante ayuda a nueve personas. ¡Es un montón! En estos días tengo que hacerme los estudios para evaluar si puedo ser donante, porque es una extracción de una hora y media y tienen que ver el tamaño de las venas", afirmó Corvalán en diálogo con el diario La Nueva de Bahía.

A su vez, agregó que envió a "varios centros y laboratorios, pero recibí pocas respuestas. Por eso, considerando que en Junín no hay máquina para extraer plasma, consideré que Bahía era una buena alternativa; mandé un mail al (Hospital) Penna y ya me llamaron".

Con sus 21 años Corvalán está sin equipo, ya que el Real Canoe "se adhirió a lo que sería un despido temporal", comentó el jugador. Y agregó que "mi deseo es llegar a la Liga Endesa, más allá de seguir creciendo. Ojalá se me dé la próxima temporada. De todas maneras, si tengo que jugar otra temporada en la LEB Oro no estaría mal. Me gustó la competición y me sentí muy cómodo".

DONACIÓN DE PLASMA

El Ministerio de Salud de la Nación explica en su página web que "Las personas recuperadas de COVID-19 poseen en el plasma de su sangre anticuerpos que podrían beneficiar a quienes están cursando la enfermedad. No se ha demostrado hasta la actualidad en forma fehaciente la seguridad y la eficacia de este tratamiento".

"A través de su gesto voluntario y solidario los pacientes recuperados de COVID-19 estarán en condiciones de ingresar al Ensayo Clínico Nacional el que permitirá evaluar los beneficios de este tratamiento y de esta manera poder ofrecer una posible nueva alternativa para el tratamiento de los pacientes que están cursando con COVID-19", concluye.

