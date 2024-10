Córdoba: Se agranda el conflicto municipal y Daniele denunció que el municipio sumó 285 cargos a la planta política

El secretario General del Sindicato Único de Obreros y Empleados Municipales (SUOEM), Rubén Daniele, advirtió este martes que “la responsabilidad de este conflicto es del gobernador (Martín Llaryora) y el intendente (Daniel Passerini). Nos hicieron una propuesta para que estemos peor que hoy. Nos quieren cagar a como dé lugar el 30% de nuestro salario real. Pues bien, que vayan sabiendo que se van a tener que comer un quilombazo”. La definición del líder de los municipales se produjo durante una asamblea sectorial de los empleados de los CPC y el sector Salud, frente al Hospital de Urgencias, en Córdoba Capital. El conflicto, sin respuestas oficiales, tendrá nuevas medidas desde este miércoles.

Daniele frente a una multitud de trabajadores municipales y arriba de la caja de una camioneta, denunció los gastos del gobierno municipal y planteó que el gremio está dispuesto a discutir gasto por gasto para mejorar la remuneración de los trabajadores: “Nuestro salario se lleva hoy el 45% del gasto total y queremos el 50% como ha sido históricamente”.

En esa línea recordó que “Llaryora y Passerini habían dicho que iban a achicar la planta de autoridades del municipio. Ramón Mestre hijo dejó la intendencia con una planta de 500 funcionarios y ahora hay 785 (un 57% más). No cumplieron con lo que dijeron. Hay una repartición donde hay 6 empleados y 8 autoridades. Más de una autoridad por empleado”.

Luego agregó que “la Municipalidad de Córdoba destinó siempre el 50% del gasto total a salarios. Ramón Mestre padre y Rubén Martín, dos intendencias reconocidas por la ciudadanía, gobernaron de ese modo y gestionaron muy bien. No tuvieron problema. Estos tienen el 55% de los recursos a disposición y si no saben gestionar, no es problema nuestro. A nosotros nos corresponde el 50%”.

“El que esté dispuesto a perder el 30% del salario real que no se sume al conflicto, pero tenga en cuenta que acá terminó la primera etapa, que es de preparación y concientización. El conflicto se inicia recién hoy”, lanzó Daniele en relación a la segunda etapa del conflicto con el gobierno municipal.

“Todos sabemos que hay una crisis. La economía está como está y la recaudación cae. Lo sabemos, lo sabemos como nadie. Me gustaría que algún día, algún miembro del Departamento Ejecutivo nos agradezca el esfuerzo. Los municipales le estamos poniendo el pecho a la crisis. Hace cinco meses que hemos negociado parches. La respuesta de que hoy estemos aquí es responsabilidad del Departamento Ejecutivo que hace un mes cambió de parecer respecto de lo que venía diciendo y haciendo. Se reunieron con la Provincia y vinieron con una nueva: No querían discutir más mes a mes. Esto fue hace un mes. Por orden de Llaryora y Passerini nos mandaron a decir que teníamos que esperar hasta fin de año. Es decir, nos teníamos que comer el 18% que ya habíamos perdido y el congelamiento salarial hasta fin de año”, relató el jefe del SUOEM.

LAS NUEVAS MEDIDAS

A partir de este miércoles se intensifican las acciones gremiales. El cronograma es el siguiente:

-Se dan de baja las actividades que requieran trabajar en horarios extraordinarios como controles, atención por las tardes en los CPC, etc.

-Continúan las dos horas de asamblea por día y por turno y el quite colaboración en todas las áreas.

-Jueves 31/10: Seis asambleas sectoriales en el centro de la ciudad y abrazo conjunto al Palacio Municipal.

-Martes 5/11: asambleas sectoriales distribuidas por toda la ciudad.

