Córdoba: Rossi pidió un plebiscito para definir si la UCR debe hacer una alianza con La Libertad Avanza en las elecciones

El legislador provincial, Dante Rossi (UCR – Construyendo Córdoba), le pidió al presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Marcos Ferrer, la realización de un plebiscito, el próximo 4 de mayo, para que el radicalismo defina su postura respecto a una eventual alianza con La Libertad Avanza (LLA), el partido del presidente Javier Milei en los comicios legislativo de 2025.

Rossi es uno de los dirigentes de la UCR local que se opone a un acuerdo con los libertarios en los comicios de medio término previstos para este año.

Cabe recordar que, entre otros, diputados nacionales como Luis Picat, Rodrigo De Loredo o Soledad Carrizo, trabajan en sintonía con el gobierno nacional. En esa línea, han facilitado la aprobación de algunas leyes claves para la administración del ultraderechista Javier Milei o el blindaje al presidente para que no caigan algunos DNU (Decretos de Necesidad y Urgencia), como el veto a un aumento a los jubilados o el que sostuvo el ajuste sobre el presupuesto universitario.

“Desde mi punto de vista, la UCR no tiene nada que ver con la visión populista y conservadora del Presidente Milei. Defendemos la educación pública y a nuestros jubilados, creemos en el estado presente para proteger a los que menos tienen, y para nosotros el que piensa distinto no es un enemigo en la democracia. Además, el Presidente desde siempre ha destratado al radicalismo y a sus dirigentes, como (al ex presidente) Raúl Alfonsín”, fundamentó Rossi.

Resaltó que “a pesar de ello, no hay una definición tajante entre los principales dirigentes radicales cordobeses respecto a la imposibilidad de construir una alianza con el partido de gobierno para afrontar la elección de diputados nacionales de este año”.

El dirigente planteó que “las coaliciones se construyen sólo con fuerzas políticas con valores similares, pero a muchos radicales pareciera que lo que importa es ganar a cualquier costo. No podemos avanzar sin una definición de esta situación, que es el tema de conversación de cualquier radical que se junte en un bar”.

Siguió diciendo que “sabemos que queremos ganarle al peronismo en Córdoba en el 2027, para dejar atrás 28 años de gobiernos del mismo signo político. Hacen falta más y mejores ideas para que la gente viva mejor. Pero, se mira para otro lado para no definir el panorama electoral de éste año. No es un tema que puedan resolverlo los dirigentes, entre cuatro paredes. Es por ello que proponemos que el 4 de mayo se lleve adelante un plebiscito entre los afiliados radicales de Córdoba, para que sean ellos los que resuelvan si una coalición con la Libertad Avanza en un límite para la UCR”.

Con tiempo, para tener casi 3 meses de debates, de discusión, de campaña, de esclarecimiento de cada una de las posiciones.

Para que ningún dirigente pueda esconder su posición, para que nadie mire para otro lado, para que lo resolvamos de cara a los afiliados.

