Córdoba: Martín Gill renunció al Ministerio de Cooperativas y Mutuales

Martín Gill renunció este miércoles a su cargo de ministro de Cooperativas y Mutuales de la Provincia a través de una nota remitida al gobernador Martín Llaryora.

La decisión del ex intendente de Villa María y ex secretario de Obras Públicas de la Nación se produce luego de que fuera elevada a juicio una causa por violencia de género contra su ex pareja.

La causa, en la que Gill está imputado de lesiones leves calificadas por el vínculo y por mediar violencia de género, fue elevada a juicio en marzo de este año. Por ese motivo, el funcionario había solicitado en el pasado mes de septiembre una licencia sin goce de sueldo. Ahora, dio otro paso y presentó su renuncia.

Gill expresó que decidió renunciar para “ejercer de manera inquebrantable el derecho de defensa que como garantía constitucional me asiste, con todos los recursos y elementos que se encuentren a disposición, como un ciudadano común”.

“Quiero agradecer también de un modo especial a todo el equipo de gestión que me acompañara en este tiempo en la constitución y funcionamiento del primer Ministerio de Cooperativas y Mutuales de la Argentina, reconociendo la vital importancia de la economía social organizada en el desarrollo de nuestra querida provincia”, agregó el dirigente.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.