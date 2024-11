Córdoba: Los municipales realizarán 15 asambleas callejeras en distintos puntos de la ciudad

En el vigésimo día de conflicto por la falta de respuesta del municipio a las demandas salariales, el Sindicato Único de Obreros y Empleados Municipales (SUOEM) convocó para este jueves 7 de noviembre a 15 asambleas callejeras que se desarrollarán frente a dependencias de la comuna en toda la Capital provincial.

El gremio advirtió que la atención y funcionamiento de la Municipalidad se verá afectado por las protestas. El secretario General del SUOEM, Rubén Daniele, explicó sobre las razones de la disputa, que “nos hicieron una propuesta para que estemos peor que hoy. Nos quieren cagar a como dé lugar el 30% de nuestro salario real. Por orden del gobernador (Martín) Llaryora y el intendente (Daniel) Passerini nos mandaron a decir que teníamos que esperar hasta fin de año (para recibir aumento salarial). Es decir, nos teníamos que comer el 18% que ya habíamos perdido (en la primera parte del año) y el congelamiento salarial hasta fin de año”.

Los trabajadores denuncian los gastos del gobierno municipal y aseguran que están dispuestos a discutir gasto por gasto para mejorar la remuneración del personal: “Nuestro salario se lleva hoy el 45% del gasto total y queremos el 50% como ha sido históricamente”, afirma Daniele.

El dirigente municipal detalló que “la Municipalidad de Córdoba destinó siempre el 50% del gasto total a salarios. Ramón Mestre padre y Rubén Martín, dos intendencias reconocidas por la ciudadanía, gobernaron de ese modo y gestionaron muy bien. No tuvieron problema. Estos tienen el 55% de los recursos a disposición y si no saben gestionar, no es problema nuestro. A nosotros nos corresponde el 50%”.

Los puntos de encuentro de los trabajadores municipales serán los siguientes:

-CPC Argüello: 10 hs.

-CPC Empalme: 10 hs.

-CPC Villa Libertador: 10 hs.

-CPC Monseñor P. Cabrera: 10 hs.

-CPC Ruta 20: 10 hs.

-CPC Pueyrredón: 10 hs.

-CPC Rancagua: 10 hs.

-CPC Centro América: 10 hs.

-CPC Colón: 10 hs.

-CPC Jardín: 10 hs.

-Salta y Sarmiento: 10 hs.

-Plaza España: 10 hs.

-Mariano Moreno y Duarte Quirós: 10 hs.

-Paraguay y Laprida: 10 hs.

-Cañada y Caseros: 10:30 hs.

