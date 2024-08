Córdoba: La carta abierta de una jubilada docente de Cruz del Eje al gobernador

La profesora jubilada Susana Cano leyó una carta abierta al gobernador Martín Llaryora al finalizar la movilización docente por las calles de Córdoba Capital. Entre otras expresiones, señaló que “está en sus manos la eliminación del diferimiento ya que tiene el poder para ejecutarlo y es solo una cuestión de previsión”. Cano se refiere allí, al pago a los 30 o 60 días, según el monto de los haberes jubilatorios, de los aumentos que reciben los docentes activos. Se trata de una medida dispuesta por el gobierno de la Provincia para atenuar el déficit de la Caja de Jubilaciones de la Provincia.

También dice la docente que “lo que le exigimos no es más ni menos que lo que construimos con nuestro esfuerzo cotidiano en las aulas, haciendo de cada escuela un lugar de esperanza”.

La carta completa:

Sr. gobernador: Las y los jubilados docentes queremos pedirle públicamente que elimine el diferimiento en el pago de los aumentos. Está siendo muy difícil sostenernos económicamente en este contexto.

Señor gobernador, es muy doloroso para nosotras y para nosotros que luego de haber trabajado incansablemente, dedicando tiempo laboral extra muy necesario, pero a la vez no reconocido, nos encontremos en esta situación. Pusimos nuestro corazón y nuestro compromiso en cada escuela que transitamos, nos capacitamos con nuestros recursos en cada oportunidad que tuvimos, sostuvimos e hicimos lo que usted dice “UNA ESCUELA POSIBLE”, le brindamos a cada niño, niña adolescente las herramientas para que puedan generar ese deseo de aprender, de soñar con un futuro mejor y hoy nuestra jubilación no nos alcanza.

Apelamos a su empatía, señor gobernador, porque entendemos que usted es hijo de una docente y por eso conoce perfectamente las numerosas actividades escolares que realiza una mamá maestra en su hogar.

Lo que le solicitamos no es una dádiva, ni un trato especial. LE ESTAMOS PIDIENDO COBRAR A TÉRMINO, es lo que corresponde, nuestra jubilación es el fruto de nuestra entrega, de nuestro trabajo, de nuestra dedicación.

Es inadmisible pensar que porque soy jubilada debo cobrar el aumento a los 30 ó 60 días. Con el mayor de los respetos, señor gobernador, ¿usted es consciente de la situación a la que nos expone? Estamos en máxima vulnerabilidad ¿Será que no somos ciudadanos importantes para su gestión? ¿Será que porque muchos jubilados no tienen la fuerza, ni la voz suficiente para reclamar no atiende nuestras demandas?

Señor gobernador, las y los jubilados docentes apelamos a su memoria, a su corazón, a su humanidad para que nos vea, nos escuche, nos valore, pero principalmente nos respete.

Apelamos a su responsabilidad política porque está en sus manos la eliminación del diferimiento ya que tiene el poder para ejecutarlo y es solo una cuestión de previsión.

Señor gobernador, lo que le exigimos, solicitamos y pedimos no es más ni menos que lo que construimos con nuestro esfuerzo cotidiano en las aulas, haciendo de cada escuela un lugar de esperanza.

