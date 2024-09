Córdoba: Juez y De Loredo pidieron la renuncia de Quinteros y el gobierno respondió que “quieren hacer de la seguridad un show”

El senador nacional Luis Juez (Frente Cívico) y el diputado nacional Rodrigo De Loredo (UCR) pidieron la renuncia del ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros: “No sabe del tema y su incapacidad está causando muertes en Córdoba”, denunciaron. Por su parte, el ministro de Gobierno, Manuel Calvo, respondió a los dirigentes opositores afirmando que “quieren hacer de la seguridad de los cordobeses un show”.

Juez y De Loredo con la participación de los Legisladores de Juntos por el Cambio (JxC) brindaron una conferencia de prensa en la Legislatura provincial y adelantaron que impulsarán la salida del ministro de Seguridad del gabinete provincial.

“El problema de la seguridad en Córdoba se ha convertido en el peor de los problemas y ustedes tienen que saber que cuando se sienten frente al ministro de Seguridad deben saber que están frente a alguien muy hábil para declarar, pero muy inútil para gestionar el área de la seguridad y eso lo estamos padeciendo do los cordobeses”, expresó Juez.

Agregó que “hemos tenido pésimos ministros de seguridad en la Provincia. Cuando advertimos esto de Oscar González se nos reían o nos ridiculizaban. Lo mismo pasó con Alfonso Mosquera y ustedes saben cómo terminó. Vamos a pedir la destitución del ministro que no sabe del tema y que su incapacidad está causando muertes en Córdoba. Lo decimos ahora y esperamos que no vaya a ser tarde cuando el gobernador tome la decisión de apartarlo”.

Luego afirmó que “tenemos la necesidad y responsabilidad junto a Rodrigo De Loredo y los legisladores como representantes del pueblo de nuestra provincia de contarle a ustedes lo que está pasando en materia de seguridad en la Provincia de Córdoba. Hay una lógica del peronismo de que cuando la oposición le pide apartar a un ministro lo sostiene a morir. Esa lógica va a hacer que los cordobeses sigamos padeciendo no solamente al peor ministro sino a los peores índices de seguridad”.

De Loredo, por su parte, señaló que “Quinteros estaba más ocupado en atender afters, fiestas clandestinas”.

Respecto del pedido de renuncia, afirmó que “la gravedad del tema lo amerita. La presencia mía con el senador Luis Juez acá tiene que ver con una convocatoria que ha hecho este conjunto de legisladores por una serie de hechos que vienen aconteciendo en la provincia de Córdoba que se van sedimentando uno tras otro y que cada vez adquieren mayor gravedad”.

También dijo que “Quinteros carece de profesionalismo, de perfil técnico, que de alguna manera se encuentra más interesado en promocionarse comunicacionalmente que atender la gravedad de los acontecimientos que se vienen sucediendo”.

LA RESPUESTA DE CALVO

El ministro de Gobierno, Manuel Calvo, fue el encargado de responder al reclamo de Juz y De Loredo. Apuntó que “desprestigiar a toda la fuerza policial, a los Bomberos en su conjunto, a las fuerzas de seguridad en general, con la sola intención de sostener una forma de hacer política partidaria que los argentinos queremos dejar atrás, es algo que los cordobeses no nos merecemos”.

Planteó que “llamar a una conferencia de prensa para hablar de seguridad sin emitir una sola propuesta que aporte al debate serio del preocupante problema de seguridad es algo que los cordobeses no nos merecemos”.

Luego precisó que “el gobierno de Córdoba ratifica su compromiso diario con la seguridad de los cordobeses y genera condiciones para que sus fuerzas de seguridad tengan lo necesario para dar una batalla frontal al delito con nuevo equipamiento, nueva tecnología, nuevo armamento, y más capacitación”.

Por otro lado, dijo que “nosotros apoyamos sin dudar a la fuerza policial que en su conjunto hacen un gran esfuerzo en la lucha contra el delito” y señaló que “el gobierno de Córdoba garantiza que no habrá impunidad, que las denuncias se investigan, que todos deberán dar cuenta de sus actos frente a la Justicia y es eso lo que está sucediendo para tener fuerzas de seguridad cada vez mejores y más comprometidas”.

Finalmente, afirmó que “Juez y De Loredo no quieren más seguridad para los cordobeses, quieren hacer de la seguridad de los cordobeses un show que les dé réditos políticos. No toman en serio el tema. No aportan soluciones, porque en realidad no las tienen”.

