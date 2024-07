Córdoba: Huelga de los trabajadores ceramistas que aún no pudieron cerrar la paritaria de 2023

Los trabajadores de la industria ceramista llevan adelante una huelga de 48 horas que finalizará este viernes a las 22:00. La medida de fuerza se desarrolla en todo el país y en Córdoba paraliza a la planta de Palmar, que produce ladrillos cerámicos. La demanda es por aumentos salariales, ya que aún no cerró la paritaria de 2023, que abarca el período mayo 2023-abril 2024.

El delegado de Palmar, Aldo Márquez, le dijo a ENREDACCIÓN que “tenemos un atraso salarial de entre 40 y 45 por ciento a abril de este año. El último incremento fue de 10% en enero. Todos tenemos que poner un poco de esfuerzo y los empresarios son egoístas con los trabajadores. Los costos y los precios han subido para todos”.

La Unión Obrera Cerámica de Córdoba, sindicato de base de la Federación nacional del sector, llevó adelante una huelga de 24 horas la semana anterior ante la falta de resolución de la paritaria salarial nacional y esta semana se desarrolla un paro de 48 horas.

Según explicó Márquez, la parte empresaria propuso un 17% de incremento para cerrar la paritaria 2023, pero “los trabajadores tenemos un atraso de 40% respecto a la inflación. Hasta diciembre, las actualizaciones habían sido automáticas con la inflación y veníamos bastante bien. Encima todavía no hemos iniciado la paritaria 2024 y no hemos considerado ni mayo ni junio”.

Precisó que el salario promedio de los trabajadores del sector es de 750 mil pesos, sin embargo, con la falta de incrementos, “hemos quedado detrás de otras ramas industriales como SMATA o la UOM”, explicó.

Dijo además que “las empresas no están en crisis. El grupo Palmar es una de las seis fábricas más grandes del país. Recursos tiene para afrontar nuestras demandas. Después de la pandemia de 2020 no paramos nunca de producir, salvo para mantenimiento. Han ganado mucha plata en los últimos tres años, nos parece ilógico que digan que están en crisis y que no nos quieran dar el aumento que estamos solicitando”.

Palmar tiene 170 operarios y produce ladrillos y bloques. Antes de la aceleración de la dinámica inflacionaria, la pérdida de poder adquisitivo de los ingresos y la recesión, disparadas por las medidas económicas del gobierno del ultraderechista Javier Milei, lanzadas en diciembre de 2023, la empresa producía entre 50 y 52000 toneladas mensuales. En la actualidad, la compañía elabora entre 36 y 38 mil toneladas, de acuerdo a la información brindada por el dirigente sindical. Es un 38 por ciento menos que la media de los años anteriores.

Incluso, en marzo de 2024, como fruto de la caída de la demanda y el exceso de stock, los empleados estuvieron un mes suspendidos. En ese lapso, percibieron el 95% del salario de bolsillo, sin premios.

Se trata de un conflicto enmarcado en una fuerte caída de la actividad industrial. Según el relevamiento mensual de la UIA (Unión Industrial Argentina), en mayo de este año la caída fue de 14,3% y en lo que va de 2024 acumula un declive del 12,8% frente al mismo periodo del 2023.

En tanto, que el Estimador de la Actividad de la Construcción que elabora el INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos) señala que la producción de ladrillos huecos tuvo una merma interanual de 35,8%.

