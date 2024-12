Córdoba: Hubo acuerdo y los municipales cierran 2024 con un 10,25% de aumento

La Municipalidad de Córdoba y el Sindicato Único de Obreros y Empleados Municipales (SUOEM) llegaron a un acuerdo que puso fin al conflicto salarial desatado hace casi dos meses. El convenio se firmó en el marco de la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo de la Provincia y consiste en un aumento de 5% remunerativo en noviembre y otro 5% remunerativo en diciembre. Las negociaciones salariales se reanudarán en el mes de enero.

En cuanto a la solicitud inicial del gremio, que pedía una recomposición salarial acorde con la inflación del 18,08% hasta el momento, el gremio explicó que con este aumento aún quedaría un 7% de diferencia, el cual se discutiría en las futuras negociaciones.

El esquema acordado es el siguiente:

-5% acumulativo, calculado sobre todos los ítems salariales y retroactivo al 1° de noviembre, a pagar en una planilla suplementaria el día 11/12.

-5% acumulativo, a partir del 01/12.

-Pase al básico de las recomposiciones de los meses de marzo y abril 2024 con los salarios de noviembre.

El sindicato expresó luego de la firma del acuerdo, que “en el marco de la intención inicial del Ejecutivo de congelar los salarios municipales, nuestro objetivo principal fue establecer un plan que priorice la recuperación del salario real mediante sumas remunerativas. Esto garantiza que los incrementos impacten no solo en nuestros ingresos actuales, sino también en las jubilaciones actuales y futuras, ya que las sumas no remunerativas no se consideran en la base del haber inicial jubilatorio, perjudicando a futuro a las compañeras y compañeros activos”.

Por último, señala que “con la inflación conocida hasta el momento, enfrentábamos una pérdida del 18,08% en nuestro salario real. Este acuerdo, con un incremento del 10,25%, reduce significativamente esa brecha. Nos permite continuar las tratativas en enero desde una mejor posición y sin las restricciones de la Conciliación Obligatoria”.

