Córdoba: El Frente Cívico motoriza campaña de recolección de firmas en contra del juego online

Mediante un video lanzado a través de redes sociales, el senador Luis Juez dio inicio a la campaña “NO AL JUEGO ONLINE” que busca reunir el apoyo de diferentes sectores de la sociedad cordobesa.

Señala la información de prensa que “la campaña tiene como objetivo, no solo visibilizar los peligros y los daños del juego online, sino también ejercer presión sobre el oficialismo en torno a su postura de no derogar la ley que regula las apuestas en línea, que fuera aprobada a fines del 2021 con opositores aliados, y que tuvo discusión en la Legislatura de Córdoba en septiembre de este año, donde finalmente ganó la postura de no derogar, e introducir modificaciones al proyecto original”.

Agrega que “si bien el Frente Cívico motoriza su lanzamiento, la invitación está formulada a los partidos políticos, iglesias, colegios, familias y la sociedad en general. Para no “partidizar” la discusión, se dispuso crear el perfil de Instagram “@noaljuegoonline”.

En ese sentido, explica que también se habilitó un espacio en la conocida plataforma de recolección de firmas “Change.org”, donde se especifica: “El Estado no puede ser socio de un negocio que enriquece a un puñado de empresarios mientras enferma a cientos de miles de familias. Que no apuesten nuestro futuro. Te invitamos a ser parte de esta lucha.”

Dirigentes del juecismo apuntaron que estas iniciativas se complementarán con la acción de la Juventud del Frente Cívico mediante una campaña de presencia en plazas, barrios, clubes, escuelas, Iglesias y distintas localidades del interior de la Provincia, donde buscarán recolectar más firmas de manera presencial.

En el video de lanzamiento también participó el presidente de bloque de Legisladores del Frente Cívico, Walter Nostrala, autor del proyecto del Programa de lucha contra la Ludopatía Online y del proyecto de derogación de la ley de juego; y su homónima en el Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba, Graciela Villata, autora del proyecto para que la Municipalidad de Córdoba prohíba y bloquee el acceso a los sitios de apuestas por Internet.

