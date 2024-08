Córdoba: Caputo habló en la Bolsa de Comercio y tomó un café con Llaryora en el centro cívico

El ministro de Economía, Luis Caputo, visitó Córdoba para hablar ante empresarios en la ultraliberal Bolsa de Comercio de Córdoba (BCC) y cerró su estadía con un café en el centro cívico, donde fue recibido por el gobernador Martín Llaryora. En la BCC fue aplaudido por los empresarios y dirigentes políticos que participaron del encuentro. El ministro del presidente ultraderechista, Javier Milei, dijo que “no hay que preocuparse si salimos del cepo cambiario un mes antes o después”. También dejó un mensaje sobre el dólar, al repetir su consigna de que la mayor competitividad de la economía no se logra con una devaluación sino con la rebaja de impuestos. En esa línea, prometió que habrá rebaja de impuestos cuando el Estado tenga recursos suficientes.

Caputo señaló que “es importante sostener un orden macroeconómico firme” y apuntó que esa es la ruta que recorre: “Hoy tenemos un Presidente que tiene la convicción de que no hay que moverse de un orden macroeconómico”, afirmó.

“Argentina hace años que tiene déficit fiscal. Cuando se llega a un momento crítico, nunca se decidió como hasta ahora hacer los deberes”, resaltó. Y agregó: “Este país terminó con el déficit fiscal y la emisión monetaria”.

Luego planteó que “la gente votó este proyecto, no es que hubo un presidente que prometió algo e hizo otra cosa. Milei dijo lo que iba a hacer y lo votaron”. Siguió diciendo que “los resultados lo están avalando. Si algo sorprende es cómo se hizo y con la velocidad que se hizo. Los resultados no deberían sorprendernos porque son consecuencia de lo que se hace”, indicó.

El funcionario nacional dijo que hay que “recuperar la credibilidad del país, que tiene un largo historial de incumplimientos”.

También explicó que no están dadas las condiciones para salir del cepo cambiario y señaló que “no es cierto que no se pueda crecer con el cepo. Nosotros vamos a seguir el plan elaborado. No nos ponemos como meta una fecha, sino condiciones. El objetivo es que cuando salgamos del cepo haya una calma total, por eso salir del cepo en diciembre hubiera sido una calamidad. No están dadas las condiciones para salir del cepo porque tenemos que sanear todavía más el balance del Banco Central y tenemos problemas con los stocks. Lo importante es que el rumbo no va a cambiar, la salida del cepo ya llegará. Argentina es un país muy sensible a los sobresaltos cambiarios. No hay que preocuparse si se sale del cepo un mes antes o un mes después”, explicó.

Por otro lado, afirmó que “ya estamos creciendo, creemos que ese crecimiento se va a seguir profundizando desde el lado de la demanda agregada” y precisó que “(sucede) algo que es importante y es que se subestima el aumento del crédito. Al no estar más el Estado, al no estar el Banco Central tomando plata, los bancos empiezan a tener que comportarse como bancos. Esto va a motorizar fuertemente la economía”.

Consideró en ese sentido, que “la economía creemos que tocó su piso entre abril y mayo, claramente ya pegó la vuelta y en la medida que consolidemos esta baja inflacionaria y los salarios se sigan recuperando vamos a ver una recuperación que creo va a sorprender a muchos”.

CAFÉ CON LLARYORA

Caputo estuvo alrededor de media hora en la oficina del gobernador cordobés. Según trascendió, el mandatario le reclamó por la deuda de Nación con la Caja de Jubilaciones de la Provincia y le pidió aval para obtener financiamiento externo para obras de infraestructura. Sobre el primer punto, no se conoció la respuesta particular, pero la Nación no ha cumplido con la legislación vigente y no ha liberado fondos a las provincias que siguen administrando sus sistemas jubilatorios. Todo indica que el gobierno nacional continuará con el mismo plan y seguirá con el grifo cerrado para los distritos provinciales.

Sobre el segundo punto, el Ejecutivo nacional libraría los avales correspondientes para que Córdoba pueda cumplir con los compromisos de deuda en dólares de su antecesor, Juan Schiaretti, y para la realización de nuevas obras de infraestructura en el territorio provincial. Se agrega que Córdoba mantiene una aceitada relación con el gobierno nacional, por lo que Llaryora espera que no haya problemas bajo la línea de superficie sobre este punto. Por otro lado, el ministro saludó el superávit fiscal de las cuentas cordobesas en su exposición en la BCC.

La foto en la ofician del gobernador cordobés sirvió tanto al gobierno provincial como al nacional, ya que refleja la existencia de un marco de acuerdos y gobernabilidad para que Milei pueda implementar el plan de desregulación, apertura y extranjerización de la economía.

