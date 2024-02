FOPEA condenó la agresión a un periodista en Córdoba

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) condenó este martes la agresión que sufrió el periodista de Cadena 3 Córdoba Gonzalo Carrasquera en la localidad de Malagueño, ubicada en el Gran Córdoba, mientras realizaba la cobertura de una protesta vecinal por mayor seguridad y en reclamo de justicia por el crimen de un vecino de 33 años. También demandó que “las autoridades garanticen las condiciones adecuadas para el ejercicio periodístico” y expresó que “hechos como este profundizan las restricciones de la libertad de expresión”.

El comunicado de prensa de la entidad, precisa que “la agresión se produjo a las 18:30 del pasado lunes 5, cuando el periodista intentaba observar lo que ocurría con un grupo de vecinos que intentaban atacar la vivienda del padre del agresor de la víctima fatal”.

Agrega que “en ese contexto, Carrasquera fue impactado por un trozo de cemento en el hombro derecho, lo que le produjo una fuerte contusión y obligó, posteriormente, a inmovilizarle el brazo. El periodista primero fue ayudado por dos vecinas y luego concurrió a un centro de salud por sus propios medios dado que la ambulancia enviada por la Policía no podía ubicarlo en el lugar”.

Por su parte, Carrasquera dijo a Cadena3 que “estaba a 70 metros del lado de la gente, mirando de lejos y cronicando lo que pasaba. En ese momento, no sé de dónde, un pedazo de hormigón me pegó en el brazo derecho, que lo tengo operado, un golpe muy fuerte. Por unos centímetros no me pegó en la cabeza o en la nuca”.

La organización, que nuclea a periodistas de todo el país, se solidarizó con Carrasquera y reclamó que “los responsables de la brutal agresión sean castigados por la Justicia”.

También planteó que “resulta alarmante el aumento de la violencia contra los periodistas que realizan coberturas en la vía pública, ante la falta de respuestas y pasividad de las autoridades, particularmente cuando la cobertura periodística se vuelve más riesgosa”.

En ese sentido, señaló que “las autoridades deben garantizar las condiciones adecuadas para el ejercicio periodístico. También la sociedad debe respetar a los profesionales que cumplen con la tarea de informar lo que sucede en sus comunidades. Hechos como este profundizan las restricciones de la libertad de expresión”.

ENREDACCIÓN trabaja con información de TÉLAM.

