Caso Taricco: Amplían el jury para destituir a la jueza Cuneo

La legisladora provincial Luciana Echevarría (MST-FITU), presentó una ampliación del jury contra la Jueza Sandra Cúneo, quien tiene a su cargo la causa de restitución internacional de los hijos de Constanza Taricco.

Echevarría señaló, a través de un comunicado de prensa, que “con todo lo que hemos presentado, la jueza no debería estar ni un día más frente al Juzgado, esperamos que el jury se aboque de manera urgente a tratar nuestra petición y resuelva destituirla”.

“Estamos incorporando nuevas pruebas que evidencian no sólo el mal desempeño de la jueza y su absoluto desconocimiento de las leyes, sino, además, una clara intencionalidad contra la madre y todo su entorno, con una visión patriarcal y adultocéntrica que está dañando de manera irreversible e irreparable a dos criaturas”, explicó la legisladora de izquierda.

“No es la primera vez que lo hace: hemos recibido varias denuncias anónimas de mujeres que atravesaron por situaciones similares con esta jueza que utiliza el falso Síndrome de Alienación Parental (SAP) que menosprecia la palabra de las infancias, considerando que son manipulados por sus madres. En el caso en cuestión, llega a desconocer la opinión profesional de la psicología de la niña, lo que le valió un duro cuestionamiento del Colegio de Psicólogos”, expresó Echevarría.

Agregó que “la jueza pretendió revincular a una niña con alguien que no es su padre biológico y cuando se presentó un pedido de impugnación del reconocimiento paterno, no le dio lugar pretendiendo que eso se resuelva en los tribunales alemanes”.

Recordó que “finalmente el ciudadano alemán desistió del pedido de tenencia de la niña y sólo por ese motivo la jueza no ejecutó la sentencia, sin embargo ya desmembró a una familia, admitió prueba documental falsa, vulneró los derechos de los niños obligándolos a participar en audiencias de revinculación cuando no querían hacerlo, criminalizó a Constanza, a su familia y amigos e incluso a sus abogadas, a quienes les prohibió hablar públicamente del tema, con el claro objetivo de que no se conozcan las barbaridades cometidas por ella durante todo el caso”.

