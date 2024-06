Bolivia: Las tropas militares comenzaron a replegarse, detuvieron al general golpista y fracasó el intento de golpe de Estado

Luego de varias horas de incertidumbre, las tropas que se rebelaron contra el gobierno democrático del presidente Luis Arce y llegaron hasta el Palacio de Gobierno se replegaron a sus cuarteles y, en principio, acatan las ordenes del gobierno constitucional. También fue detenido el jefe de los golpistas, el ex jefe del Ejército, Juan José Zuñiga. Estos hechos, indican el final de la intentona golpista contra el presidente Arce.

El gobierno democrático recibió el apoyo de las principales fuerzas políticas bolivianas, del ex presidente Evo Morales, de la Central Obrera Boliviana (COB), y los movimientos sociales e indígenas. En el mismo sentido se expresó la comunidad internacional, entre los que se encuentran los presidentes de Brasil, Lula Da Silva; Colombia, Gustavo Petro; y de Chile Gabriel Boric. El argentino Javier Milei sólo reposteó una declaración de la canciller Diana Mondino que rechazó el levantamiento militar a través de su cuenta personal en la Red X, pero lo hizo de modo general, sin mencionar a Bolivia. El gobierno argentino no había emitido aún ningún pronunciamiento oficial.

Cabe recordar que Evo Morales fue derrocado en noviembre 2019 por un levantamiento que incluyó a fuerzas políticas de derecha, la Policía y el Ejército boliviano y por el que fue designada como presidenta, Jeanine Áñez, ahora detenida por su participación en la asonada. El gobierno del ex presidente argentino, Mauricio Macri, envío, en aquel momento, armas y gases para apoyar al gobierno golpista y hay una causa judicial en la que se investiga la responsabilidad del gobierno argentino.

Ahora, el nuevo comandante general del Ejército, José Wilson Sánchez, ha exigido a las tropas que vuelvan a los cuarteles: “Pido, ordeno, dispongo que todo el personal que está en las calles debe retornar a sus unidades”. Sánchez aseguró además que “el general (Juan José) Zúñiga ha sido un buen comandante y le pedimos que no deje sangre derramada de nuestros soldados. Vamos a estar pendientes de que el Gobierno legalmente constituido permanezca, de acuerdo a las normas del Estado”, en referencia a la Constitución. Tras el llamado del nuevo jefe del Ejército, los militares golpistas han iniciado la retirada de la plaza Murillo y regresaron a sus cuarteles.

Por su parte, el presidente, Luis Arce, convocó a la población a “que se movilice contra el golpe de Estado. No podemos permitir que retornen las intentonas golpistas”, dijo desde la Casa Grande del Pueblo, un edificio lindante con el Palacio Quemado. Arce también enfrentó al golpista Zuñiga en las puertas de la Casa de Gobierno y le pidió que se repliegue y acate las órdenes del gobierno constitucional.

Detrás de la asonada está el hasta este martes jefe del Ejército, Juan José Zúñiga, destituido tras advertir que no permitiría un nuevo gobierno del expresidente Evo Morales. Después de la asonada, Arce ha nombrado a un nuevo responsable militar, que es José Wilson Sánchez.

Zuñiga había dicho en la plaza Murillo cuando se inició la intentona golpista, que “una élite se ha hecho cargo del país, vándalos que han destruido al país”. Agregó que “las Fuerzas Armadas pretenden reestructurar la democracia que sea una verdadera democracia, no de unos dueños que ya está 30 y 40 años en el poder. Vamos a liberar a todos los presos políticos. Desde [la expresidenta Jeanine] Añez, los tenientes coroneles, los capitanes que están presos. A las Fuerzas Armadas no le faltan cojones para velar por el futuro de nuestros niños”, agregó el militar, antes de subirse a un carro blindado.

Los militares rebeldes pusieron barricadas para impedir que la gente llegue hasta la plaza Murillo en respuesta al llamado presidencial. Al mismo tiempo lanzaron gases a la población que había comenzado a manifestarse en su contra. Momentos antes de que algunos militares entrasen en el Palacio Quemado, el general Zúñiga había declarado a la prensa que “la movilización de todas las unidades militares” busca expresar su molestia “por la situación del país”. También afirmó que seguía obedeciendo al presidente Luis Arce “por ahora”, pero que tomará medidas para “cambiar el Gabinete de Gobierno”.

Por su parte, ex presidente Evo Morales, rechazó el intento de golpe de Estado y expresó que “convocamos a una Movilización Nacional para defender la Democracia frente al golpe de Estado que se gesta a la cabeza del Gral. Zuñiga. Declaramos paro general indefinido y bloqueo de caminos. No permitiremos que las Fuerzas Armadas violenten la democracia y amedrenten al pueblo”.

Agregó que “además del cambio del Alto Mando Militar, se debe proceder inmediatamente con un proceso penal y con la baja del Gral. Zúñiga y sus cómplices en cumplimiento de la Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas”.

REPUDIO INTERNACIONAL

El presidente de Brasil, Lula Da Silva señaló que “la posición de Brasil es clara. Soy un amante de la democracia y quiero que prevalezca en toda América Latina. Condenamos cualquier forma de golpe de Estado en Bolivia y reafirmamos nuestro compromiso con el pueblo y la democracia de nuestro hermano país, presidido por Luis Arce”.

En tanto, el presidente colombiano Gustavo Petro, afirmó “(su) total rechazo al golpe militar en Bolivia. Invito a todo el pueblo boliviano a la resistencia democrática. América Latina debe unirse a favor de la democracia. La embajada de Colombia debe otorgar refugio a los perseguidos. No habrá ninguna relación diplomática de Colombia con la dictadura. Un golpe antidemocrático se enfrenta con la movilización generalizada del pueblo”.

Mientras que el chileno Gabriel Boric apuntó que “desde Chile manifiesto mi preocupación por la situación en Bolivia. Expresamos nuestro apoyo a la democracia en el hermano país y al gobierno legítimo de Luis Arce. Condenamos enérgicamente la inaceptable acción de fuerza de un sector del ejército de ese país. No podemos tolerar ningún quebrantamiento del orden constitucional legítimo en Bolivia o en cualquier otro lugar”.

MONDINO

La canciller argentina Diana Mondino repudió el intento golpista a través de su cuenta en la Red X: “Los gobiernos, sean buenos o malos, gusten o no, se cambian únicamente en las urnas. No se cambian con violentos golpes de Estado. La democracia no se negocia”, expresó. El presidente Milei resposteó el posteo de la canciller, pero no emitió declaración propia.

Artículo actualizado a las 21:02 del 26/6/2024.

