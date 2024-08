Atentado a CFK: La ex presidenta criticó la investigación judicial e insistió con que faltan los “autores intelectuales y financiadores”

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner declaró este miércoles en el juicio contra los autores materiales del fallido atentado contra su vida ocurrido el 1 de septiembre de 2022. Criticó la investigación judicial, acusó que el hecho se desarrolló en un contexto de violencia política contra el peronismo, y reclamó que faltan en el juicio los “autores intelectuales y financiadores”.

Cristina Fernández de Kirchner habló durante casi una hora y media, en la que apuntó al “partido judicial” por la ausencia de los autores intelectuales del ataque. Recibió el apoyo de numerosos dirigentes, entre los que se encontraba el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof; la vicegobernadora de ese distrito, Verónica Magario; el senador nacional Wado De Pedro; el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, y los intendentes bonaerenses Mayra Mendoza de Quilmes, Federico Achaval de Pilar, Federico Otermín de Lomas de Zamora, Mariel Fernández de Moreno, Pablo Zurro de Pehuajó, Mario Secco de Ensenada y Gustavo Menéndez de Merlo.

QUÉ DIJO CRISTINA

La ex presidenta resaltó que “los episodios (de violencia) fueron increscendo en los días previos”. Recordó las bolsas mortuorias y guillotinas en Plaza de Mayo y que a su departamento de Recoleta “venía una trafic con señoras y señores grandes que ponían marchas militares y después se iban”.

También mencionó las pedradas en su despacho en el Congreso. “Lo curioso es que durante 30 minutos apedrearon y destruyeron el despacho, y ni la Policía de la Ciudad y Federal intervinieron (…) En ningún momento tomaron la decisión o recibieron la orden de evitar eso”.

Luego, “esos grupos que iban a mi casa, a partir del día del atentado del 1 de septiembre desaparecieron”, dijo y las volvió a señalar como “esas personas que eran muy cuidadas por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires”.

Cargo también contra el diputado nacional Gerardo Milman (Pro), señalado por saber previamente del atentado. “Todo tiene que ver con todo”, disparó la ex presidenta.

Más adelante calificó de “desastre” a la etapa de instrucción a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti, a la que mencionó como parte del “partido judicial” junto con la Cámara de Casación que hicieron caso omiso a los planteos que apuntan sobre las responsabilidades intelectuales del intento de asesinato.

“Quiero reiterar que este juico es a los autores materiales, que faltan los intelectuales y financiadores, y que el partido judicial sigue protegiendo a quienes participaron en este atentado”, dijo Cristina cerca del cierre de su intervención.

“Tenemos sentados acá a los tres autores materiales, pero no a los ideólogos. Esto es una deuda que se tiene que saldar con la democracia y con la gente que cree que la política sigue siendo un instrumento para cambiar la vida y no de gente que piensa que la política es para matar”, concluyó.

KICILLOF

Kicillof manifestó su apoyo a Cristina al salir de la sala de audiencias de los Tribunales: “Se debería investigar a los autores intelectuales del hecho, con una Justicia que trabaje de manera correcta y rápida, para que todos los responsables terminen en el banquillo de los acusados”.

También criticó a los medios: “Quieren ser dueños de la indignación. ¿Lo de Cristina no indigna? ¿Los medios no se indignan porque se borraron los chats del celular de quien atentó contra su vida? ¿No se indignan porque una familia vinculada al ministro (Luis) Caputo puso plata para “comprar mesitas de luz” a un tipo que no sabía ni agarrar un martillo?”

Agregó que “si esto hubiera sido sobre Mauricio Macri o algún dirigente de la derecha argentina, irían a buscar a los responsables y estarían haciendo una investigación en paralelo en los medios hegemónicos, pero resulta que nada de eso ocurre, sino todo lo contrario, y es ella quien tiene que defenderse, y encima resulta que quienes atraparon a Sabag Montiel son ‘responsables de no haberla cuidado suficiente'”.

Por último, indicó que “le borraron los chats a las secretarias de Milman en un estudio que aparentemente pertenece a Patricia Bullrich. Lo hizo un experto en informática que hoy es funcionario del Gobierno de Milei. Sin embargo, reiteró que todo esto no le importa a nadie, no se investiga”.

EL JUICIO

El juicio por el intento de asesinato comenzó el 26 de junio pasado en los tribunales federales de Comodoro Py y tiene como acusados a Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo. Con distintos roles, los tres están procesados por el intento de magnicidio ocurrido el 1 de septiembre de 2022.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.