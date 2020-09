Arduh sobre la salida de Baralle: "No vamos a traer a nadie, lo que se ha hablado es proyectar a los chicos de la cantera"

La salida de Franco Baralle y Mateo Chiarini de Atenas, modificó de un plumazo las aspiraciones "Griegas" para la próxima temporada y ahora su entrenador, Osvaldo Arduh, deberá rearmar la estructura del equipo antes del posible comienzo de La Liga Nacional en noviembre.

El traspaso de Baralle a Quimsa fue una baja sensible para el "Verde" y una pieza difícil de reemplazar. "Lo que se ha hablado hasta el momento es usar y proyectar chicos de la cantera y no traer a nadie. Veremos para más adelante, pero por el momento esa es la decisión que ha tomado la institución", explica Arduh en diálogo con Enredacción.

Al "Griego" le queda una sola ficha mayor para buscar un reemplazo, ya que Baralle ocupaba lugar de U23. Los otros mayores son Lucas Machuca, Joaquín Ríos, Matías Martínez, Tomás Rossi, Gastón Córdoba, y los estadounidenses Tyron Jordan y Joseph Nzeakor.

"El equipo se conformó de acuerdo al presupuesto que tenía la institución, con un grupo de jugadores para hacer un plantel más largo, también pensando en este formato que se va a jugar cada 48 horas, en pibes que son jóvenes y atléticos. Pero fundamentalmente el armado del plantel se conformó así, principalmente por el presupuesto que nos bajó la institución", agrega el "Turco".

El único jugador que disputó la campaña anterior y es parte de este nuevo Atenas, es el prometedor alero Leonardo Lema (U23). El pampeano confirmó a este medio su compromiso de continuar un año más, hasta la finalización de su vínculo con el "Verde", a pesar de que se desarmara el trío de la cantera que conformaba con Baralle y Chiarini.

En ese sentido, Arduh deja en claro que, "No me he puesto ningún objetivo porque realmente es un equipo totalmente nuevo, no sabemos cómo nos vamos a ensamblar, no podemos entrenar que eso es lo más complicado y por eso no podemos unirnos como grupo. Si estuviéramos entrenando te diría de acuerdo a la visión que tenga como está el equipo. Esperemos que los chicos se adapten a la categoría".

