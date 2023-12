Ziliotto asumió segundo mandato en La Pampa y alertó: “Si cortan recursos no podremos cumplir”

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, asumió este domingo su segundo mandato al frente de la provincia y expresó su compromiso de continuar con sus planes, especialmente en obras públicas, pero advirtió que no podrá cumplirlos “en su totalidad” si le “quitan recursos nacionales”.

Ziliotto participó por la mañana del acto de asunción de Javier Milei en el Congreso de la Nación y horas después juró como gobernador de La Pampa por otros cuatro años, en un acto realizado en la Legislatura provincial.

Al finalizar su mensaje ante la Cámara de Diputados pampeana, le dijo a la prensa local que el discurso de Milei “fue predecible y muy triste” y que “el pueblo va a sufrir mucho”.

Sobre las propuestas que están en duda y no podría realizar, afirmó: “Es la verdad. Nosotros siempre le hemos dicho la verdad al pueblo pampeano sobre lo que podemos hacer y lo que no”.

Sobre el dicho “el que corta no cobra” pronunciado por el Presidente, Ziliotto dijo “no sé si son frases hechas o si se van a llevar después a la práctica” pero advirtió que “el pueblo tiene el derecho constitucional de reclamar y especialmente por una mejor calidad de vida”.

Durante su discurso ante la Legislatura pampeana, anunció la creación de una Secretaría de Cambio Climático y ratificó la política salarial con aumentos atados a la inflación, al tiempo que anunció mayor inversión en salud, educación, seguridad, conectividad y fibra óptica. En ese marco aseguró que “no se detendrá la obra pública provincial”.

Pero advirtió: “La responsabilidad que me ha otorgado la sociedad pampeana obliga a dejar en claro que no podremos cumplirlos en su totalidad si nos quitan recursos nacionales. Que no son ninguna dádiva, nos corresponden en el marco de un país federal”.

“Esperamos que estos objetivos no sean sólo una expresión de deseo, menos aún una utopía inalcanzable. Será muy negativo si se detiene la economía destruyendo nuevamente la industria nacional, achicando el consumo por la baja del poder adquisitivo del salario, eliminando la obra pública y generando así altísimos niveles de desocupación”, alertó.

También advirtió que “contar sólo con recursos propios nos obligará a fijar prioridades. Podremos financiar la correcta prestación de los servicios públicos y la asistencia a los sectores más desprotegidos, pero tendremos que postergar otros objetivos. Porque bajo ningún punto pondremos en riesgo nuestra independencia económica. Es una herramienta vital para ejercer soberanía, evitar que nos disciplinen y para no avalar medidas que nos vulneren.

Siempre nos van a encontrar para construir una Argentina próspera e inclusiva. Pero nos tendrán en la vereda de enfrente cuando quieran avasallar los derechos de La Pampa y de su pueblo”.

En ese contexto pidió que la Nación respete los fallos a favor de La Pampa en materia de ríos y los acuerdos por la coparticipación provincial y arengó a “seguir construyendo una sociedad bajo la hegemonía del respeto, la empatía, la unidad provincial y las reglas democráticas”.

Además pidió “ser impermeables a escenarios de odio y violencia que imperan en el contexto centralista, destruyen relaciones humanas y buscan borrar la historia”.

El gobernador apeló: “Defendamos nuestra idiosincrasia, defendamos nuestra forma de vivir, defendamos la pampeanidad”, y “que no nos borren la memoria: son 30 mil” los desaparecidos.

> ENREDACCIÓN trabaja con información de TÉLAM.

