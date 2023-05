Schiaretti: “La gestión de Sergio Massa ha fracasado rotundamente”

El gobernador de Córdoba y precandidato presidencial por el peronismo disidente, Juan Schiaretti, manifestó este viernes su apoyo a Martín Llaryora como candidato a sucederlo en las elecciones provinciales del 25 de junio próximo y aseguró que “precisamos un plan de estabilidad económica y no un parche sobre parche. La gestión del actual ministro de Economía, Sergio Massa, ha fracasado rotundamente”.

En esa línea, advirtió que “temo un fogonazo inflacionario, sería una catástrofe para la población. Espero que no lo tengamos porque eso deteriora la vida de la gente. (…) Hoy no hay Gobierno nacional. La plata no alcanza, uno va al súper y ve como aumenta todo cada semana. No veo condiciones para que inflación baje”.

Schiaretti hizo declaraciones en una entrevista concedida a Cadena3. Allí aseguró que “el cambio lo representa Martín Llaryora. Por eso le pido a los cordobeses que lo apoyen en las próximas elecciones a gobernador. Es capaz de enfrentar los desafíos que tiene la provincia de Córdoba. Llaryora la vida de los habitantes de los lugares que le tocó administrar”.

También dijo que “Argentina necesita dejar atrás muchos años de decadencia y ser un país normal. Para eso hay que dejar atrás la maldita grieta. Los espacios mayoritarios están cruzados por la grieta. Es necesario que haya un espacio que esté fuera de la grieta, en favor de la producción y el trabajo”.

Planteó luego que “el peronismo fue colonizado por el kirchnerismo en todos lados menos en Córdoba. No tenemos nada que ver con el kirchnerismo, ni vamos a participar en ninguna PASO donde esté el kirchnerismo”.

Por otro lado, señaló que “si Argentina logra unificar un programa de gobierno, y hacemos una coalición que supere la grieta, el país puede empezar a resolver sus problemas a partir del próximo gobierno. Si gana un polo de la grieta, continúa el empate de debilidad”.

El mandatario provincial indicó en otro tramo de la entrevista que “debemos recuperar el funcionamiento institucional de la Argentina. Basta de echarle la culpa a la Corte Suprema y a los medios, como hace el gobierno nacional que culpa a otros. Apretar a la Corte Suprema es una barbaridad, se debe respetar la orden de mérito del Tribunal Superior. A nadie se le podría ocurrir iniciar una persecución. En Córdoba las instituciones se respetan, eso es clave para la seguridad jurídica. Si no recuperamos la seguridad jurídica, a la Argentina se le hace difícil funcionar”.

Finalmente afirmó que “Córdoba no es una isla, somos parte de Argentina” y señaló que “este año se ha profundizado mucho el deterioro en el país. Hay mucho más delito, producto del deterioro de las condiciones de vida de la población. También se profundizó el narcotráfico. La inseguridad es una batalla permanente por la marginación y miseria. La inseguridad es hija de la miseria y la marginación. Si no se resuelve, esto no se va a terminar. No hay medidas milagreras”.

> Con información de TÉLAM.