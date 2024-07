En otro planeta: Para el ministro Caputo la recesión terminó y comienza la recuperación

El ministro de Economía, Luis Caputo, dijo en una entrevista con el Canal LN+ que “esta recesión que se vio, ahora ya hemos pegado la vuelta, vemos los números de mayo del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) y ya se confirmó la recuperación. En mayo dije que el piso había sido marzo, abril y los números de ayer lo confirmaron. La economía creció un 2,3% respecto al año pasado y un 1,3% con respecto a abril. Si mirás los indicadores, también salió el superávit comercial, donde las exportaciones energéticas crecieron un 16%, las industriales un 15%”.

Consideró que se trata de “una recuperación fenomenal. Cuando vos hacés los deberes, los resultados salen bien. No es una casualidad que a la Argentina le haya ido mal los últimos 100 años, en particular los últimos 20. Siempre hizo todo mal. No la vio nadie esta. Nunca hubo a una situación de orden macro por decisión presidencial”.

Si bien el EMAE de mayo 2024 tuvo el incremento que expresó el ministro, la base de esa suba estuvo dada por el aumento de la actividad del sector agropecuario, que se midió contra mayo de 2023, un mes impactado por la sequía. El resto de los sectores clave, sigue con indicadores negativos, y el economista Hernán Letcher (CEPA) afirma que “excluyendo el sector agro, la economía se contrajo 5,5% interanual”.

Letcher también indicó que “la actividad económica registró en mayo una suba de 2,3% en relación a mayo 2023 y de 1,3% vs. abril 2024. Más allá del rebote experimentado en algunos sectores, como venimos sosteniendo desde CEPA, la economía se encuentra en un nivel más bajo que el año pasado sin visos de recuperación”.

A su vez, el INDEC, detalla que “el sector Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (+103,3% ia) fue el de mayor incidencia positiva en la variación interanual del EMAE, seguido por Explotación de minas y canteras (+7,6% ia). Por su parte, nueve sectores de actividad registraron caídas en la comparación interanual, entre los que se destacan Construcción (-22,1% ia) e Industria manufacturera (-14,2% ia). Junto con Comercio mayorista, minorista y reparaciones (-11,41% ia) le restan 4,6 puntos porcentuales al crecimiento interanual del EMAE”.

Luego, el ministro señaló que “cerramos la cuarta canilla de emisión ahora, que eran los pesos que emitía el BCRA, por comprarle dólares al mercado por la diferencia de exportaciones versus importaciones. Esos pesos emitidos, nosotros no tenemos la garantía de que es contrademanda de pesos, contrademanda de dinero”.

A su vez, Caputo resaltó la decisión de “esterilizar la emisión que además le deja una ganancia al BCRA por la diferencia entre el tipo de cambio oficial y el paralelo. Hemos cerrado todas las canillas, no hay más emisión en Argentina”.

Luego agregó que “como dije en enero, en algún momento van a faltar los pesos en Argentina porque, no solo es que no se emiten más, sino que, además, por superávit primario, estamos contrayendo a razón de $1 billón o $1,5 billones por mes. Entonces, el mercado de pesos, que es un mercado más, se va a equilibrar. Y en competencia de monedas, que fue siempre lo que dijimos que íbamos a hacer, el peso va a ser la moneda fuerte. No ha cambiado nada de lo que dijimos que íbamos a hacer desde el día uno”.

En la Red X agregó que “la realidad probará que en breve la gente va a tener que vender dólares para pagar impuestos y el peso va a ser la moneda fuerte”.

Caputo quiere que pongas tus dólares porque los del BCRA van para atrás: en la última semana tuvo que vender más de 100 millones de dólares. https://t.co/pawVGAXn0B pic.twitter.com/ubReUMNc5n — Hernán Letcher (@hernanletcher) July 19, 2024

Explicó que “nada se modifica en lo cambiario. Esto es una profundización del esquema monetario. En la medida que el BCRA inyecte pesos por compra de dólares en el MULC, efectivamente venderá dólares en el CCL para esterilizar esos pesos. Es decir, la cantidad de pesos ya no crecerá más. Solo se achicará, ya que el país cuenta hoy con superávit fiscal. Como venimos diciendo desde enero, el peso será la moneda demandada, ya que los impuestos se seguirán pagando en pesos y la cantidad de pesos se reducirá más a mes por el equivalente al superávit primario”.

DÓLAR Y BRECHA

Respecto del dólar y la brecha, indicó que “me preocupa y me ocupa siempre, pero muchísimo menos de lo que se dice y de lo que tratan de instalar en el mercado. Llegamos con un dólar de $1.170 y vale $1.320, subió un 10%. A esta altura, en el Gobierno anterior a esta misma fecha había subido un 160%. Lo más importante para bajar la brecha es bajar la inflación”.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.