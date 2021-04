Autovía de Punilla: Echevarría rechazó la traza propuesta por el gobierno

La legisladora Luciana Echevarría (MST, Frente de Izquierda Unidad) criticó al gobierno provincial por la fallida audiencia pública sobre la Autovía de Punilla que se iba a desarrollar el viernes último y manifestó el rechazo a la traza propuesta por el Ejecutivo.

La legisladora trotskista señaló, a través de un comunicado de prensa, su oposición a la traza propuesta por el gobierno y afirmó que “en el valle falta agua, los servicios de salud y educación escasean y el trabajo también. Esos son los reclamos centrales que siguen sin ser escuchados”.

Echevarría dijo además, que “es realmente una vergüenza que el gobierno no pueda garantizar algo tan elemental como la participación ciudadana en las decisiones que afectan a todos”.

Expresó que “esta audiencia generó muchísima expectativa, hay casi 700 personas inscriptas, justamente porque esta obra genera mucho rechazo y las vecinas y vecinos quieren manifestarlo. Pero Schiartetti no garantiza la participación popular, ni siquiera pudieron moderar como corresponde la plataforma virtual a través de la cual debía desarrollarse el evento y terminaron suspendiendo la audiencia, y así pretenden que le confiemos nuestro monte”.

Agregó, por último, que “la resistencia de la comunidad a la obra no es caprichosa, se basa en innumerables vulneraciones al ambiente que no solo surgen de la traza, sino también del desarrollo urbano posterior que traerá aparejado la misma. Estas cosas no pueden debatirse como meros trámites formales, deben hacerse con participación democrática y activa de las poblaciones afectadas, en todas las instancias, para que sean ellas las que decidan sobre la base de sus verdaderas necesidades”.

