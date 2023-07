Interna de JxC: Nuevos cruces entre Rodríguez Larreta y Bullrich

La tensión entre los presidenciables de Juntos por el Cambio (JxC) volvió a incrementarse este lunes luego de que Horacio Rodríguez Larreta reiterara críticas a su rival Patricia Bullrich, al advertir que “los cambios no son a las trompadas” porque “la historia argentina demuestra que así no funcionó”, mientras la exministra de Seguridad pidió que “quienes creen que esa firmeza no es necesaria” deberán “explicar” cómo harán para “negociar con los corruptos”.

“Yo propongo un camino distinto al camino de querer imponer los cambios a las trompadas y de que el que no piensa como yo es el enemigo y hay que eliminarlo”, dijo Larreta en declaraciones a Radio con Vos.

Así se refirió al primer spot de campaña presentado por el equipo de Bullrich, donde la exministra reivindica la “fuerza” necesaria para introducir cambios en el país y cuestiona el perfil dialoguista de su contrincante en las PASO que se llevarán a cabo el 13 de agosto.

Por su parte, la líder del grupo de “los halcones” del PRO defendió su propaganda y atacó a Larreta. “Nosotros nos paramos con firmeza. Si hay quienes creen que esa firmeza no es la necesaria para Argentina, que expliquen cómo van a negociar con los corruptos y con aquellos que han hecho de la Argentina un país destruido”, dijo Bullrich en declaraciones a la prensa durante una recorrida en la ciudad bonaerense de Caseros.

En esa línea, la exministra de Seguridad de Mauricio Macri (2015-2019) aseguró que su spot “tiene una línea bien clara” que consiste en “un cambio” que “es todo o es nada”.

“Nosotros no queremos que se corte medio carril. Queremos que desaparezcan los piquetes para que la gente viva en orden. Somos firmes. Queremos un cambio de verdad”, agregó.

Bullrich se manifestó así en la recorrida junto a su compañero de fórmula, el exdiputado radical Luis Petri; su precandidato a gobernador bonaerense, Néstor Grindetti; su precandidato a diputado Cristian Ritondo y el postulante a intendente de ese partido Gustavo Spalletti.

La propaganda difundida en los medios desde el domingo pasado por la extitular del PRO sostiene que con “diálogo y consenso” no se combate a “los narcos en Rosario” ni a la “corrupción”, en una clara diferenciación de las premisas que propone su rival.

“Fuerza, porque el diálogo no saca a los narcos de Rosario. Porque la corrupción no se termina con consenso. Porque no se acuerda con las mafias”, afirma Bullrich en una voz en off mientras se suceden imágenes.

Si bien la semana pasada Bullrich había apuntado contra Larreta al afirmar que el centro de la ciudad de Buenos Aires “está muerto” porque su rival en la interna no actúa contra las protestas y cortes de calles, los cruces públicos entre ambos habían comenzado a morigerar.

Bullrich también defendió al precandidato de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, de las denuncias de venta de candidaturas que vinculan a su partido. “Se agarran de una situación para destruir a un candidato”, aseguró la exministra, y agregó que “hay que mirar el conjunto de las campañas, no solamente uno”. Pese a eso, afirmó que “es importante que cada cual se haga cargo de cómo se financia las campañas”.

Por su parte, Larreta se refirió a los planes sociales e insistió en la necesidad de “sacar a los intermediarios” porque “ellos usan ese poder para exigirle a la gente que vaya a las marchas”.

Larreta admitió su error al haber manifestado, en declaraciones recientes, que había que “sacar de este mundo” a los dirigentes sociales como Juan Grabois porque “otorgan los planes sociales y obligan a ir a la plaza”, y reconoció que “quizás la palabra ‘sacar’ es demasiado. Pero sí hay que sacar los intermediarios de los planes sociales”, aclaró. “No deben poder asignar los planes organizaciones sociales que nadie votó”, reafirmó Larreta.

El precandidato presidencial del PRO también se refirió a la polémica en torno a declaraciones discriminatorias realizadas por Franco Rinaldi, primer precandidato a legislador porteño del sector de Jorge Macri, y señaló que esas afirmaciones “están mal y punto”.

“Pedimos que se rectifique y pidió disculpas de manera contundente. No hay ningún matiz, está mal y punto”, completó.

Dijo que Rinaldi “sigue siendo candidato” porque es la Junta Electoral de JxC “la que decide” en relación al pedido de la UCR porteña para que el postulante fuera apartado de las listas al considerar racistas y homofóbicas sus palabras.

En declaraciones a Radio Con Vos, Larreta también se refirió a las diferencias entre los precandidatos a jefe de Gobierno porteño de Juntos por el Cambio (JxC), Martín Lousteau y Jorge Macri, quienes proponen distintos proyectos para eliminar los pasos a nivel que tiene el Tren Sarmiento en la ciudad de Buenos Aires.

El alcalde porteño dijo que, por ejemplo en el barrio de Liniers, el viaducto que propone Macri “se puede hacer por arriba muy buena parte de la traza. Entrás desde la (avenida) General Paz, hasta que no pasás la autopista tenés que ir a nivel, son una o dos barreras ahí, a la vuelta de San Cayetano. Y después de la autopista subís y tenés un lugar para subir”.

En cambio, para Lousteau y su equipo esa iniciativa no es viable y, en cambio, propone la construcción de “trincheras”.

> Con información de TÉLAM.

