Esther Galina: “El IPV hace rato que no construye una casa y Córdoba necesita que vuelva a construir”

La candidata a legisladora del departamento Capital, Esther Galina (Creo en Córdoba) planteó que “el IPV (Instituto Provincial de la Vivienda) hace rato que no construye una casa y Córdoba, en cuanto a cantidad de propietarios en relación al promedio del país, está por debajo. La provincia debe tener un plan provincial para resolver el problema de la falta de vivienda y de los alquileres, y, en ese marco, el IPV debería comenzar a trabajar nuevamente, a construir”.

Durante la entrevista, Galina, que es doctora en Matemáticas y docente de la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), resaltó la necesidad de que la alianza del peronismo nacional, el kirchnerismo y sus aliados que en las elecciones provinciales del próximo domingo 25 de junio lleva la marca de Creo en Córdoba, tenga una voz en la Legislatura provincial. “Hay voces que no están representadas y ahí hay que dar una palabra distinta. Vamos a plantear los problemas reales que sufre la gente y medidas para resolver esas situaciones”. El que sigue es el tramo principal de la conversación con Galina.

¿Cuáles son los ejes principales de la propuesta de Creo en Córdoba?

Comenzar a rever la distribución del presupuesto para atender las necesidades reales de la gente. Lo que hemos visto, lo que vemos en el recorrido de los territorios, es que hay muchas necesidades en cuanto a atención de salud; en cuanto a la contención de los jóvenes, por el consumo problemático de sustancias; atención en relación a los barrios lejanos donde no llega el transporte, donde no están iluminadas las calles. Eso ha sido recurrente. Me parece que en estos años se le ha dado atención a lo que se ve. Lo que se necesita hoy son inversiones, mejores sueldos y continuidad para los trabajadores de la salud y la educación, que son los que garantizan la continuidad de las políticas públicas.

¿Qué otros planteos han receptado en la campaña?

En general, hemos visto quejas en cuanto al Polo de la Mujer, que está asentado en un solo lugar, que la atención no es del todo adecuada, y que quienes trabajan allí, están en condiciones laborales inciertas. Entonces, me parece que los dineros no se destinan a la continuidad de las políticas públicas, que son el sostener las personas que lo van a poder llevar adelante.

Señalas como carente de inversiones al sector educativo. ¿Qué observás en ese campo?

Los fondos del presupuesto no se utilizan en las necesidades que hay. Las escuelas están en malas condiciones de infraestructura.

Creo en Córdoba ha señalado la necesidad de dar prioridad a la industria, ¿Por qué?

Actualmente el sector agropecuario es el principal aportante al PBI provincial. La industria ha caído al 15% y pasó a ocupar el tercer lugar cuando en el 2010 era del 20% y el primer sector económico de la provincia. Con lo cual eso da cuenta hacia donde se van orientando también las políticas públicas. Siendo que el sector industrial es el que mayor cantidad de puestos de trabajo genera, casi el triple de los del sector agropecuario. A la vez, es el que, en promedio, mejores sueldos paga, casi el doble del promedio de los sueldos del sector agropecuario. Entonces, si no agregamos valor a lo que produce el campo y no se alienta en mayor medida la producción manufacturera, vamos a tener menos puestos de trabajo y de menor calidad. Este es un punto muy importante para analizar nuestra provincia.

¿La falta de desarrollo del sector industrial explica los altos índices de pobreza existentes en la provincia?

Sí.

La legislatura ha sido, en general, una escribanía del oficialismo. ¿Cómo se puede cambiar esa realidad?

Es una necesidad que la voz del campo nacional, popular y democrático este representada en la Legislatura de Córdoba. Hay voces que no están representadas y ahí hay que dar una palabra distinta. Vamos a plantear los problemas reales que sufre la gente y medidas para resolver esas situaciones.

¿Qué opinión tenés del acercamiento del peronismo de Córdoba con Juntos por el Cambio y el posible acuerdo entre Juan Schiaretti y Horacio Rodríguez Larreta?

Claramente se han sacado el velo. Me parece terrible que los dos partidos que están en pugna en la Provincia hoy, respondan al mismo modelo, que respondan al modelo macrista y por lo tanto, creo que eso dice que a pesar de que mucha gente ha confiado en que tenían una voz distinta y tenían una mirada diferente, esta declaración de parte del Gobernador, define hacia donde van y los motivos de las políticas que llevan adelante.

¿Qué puede aportar el sector académico y científico a la Provincia?

Para que esta provincia mejore en todos los niveles, en todos los sectores, producción, salud; para encarar el agregado de valor a los productos agropecuarios, creo que es indispensable que haya una articulación entre el campo del conocimiento científico y tecnológico con el sector productivo, el sector social y los distintos niveles de gobierno. No sólo hay que articular al conocimiento científico a los grandes problemas sino también a los problemas territoriales y de la economía popular, al desarrollo de las Pymes y las cooperativas. Córdoba tiene 14 instituciones entre universidades e institutos universitarios, tiene una gran masa critica en las instituciones de formación superior pública. Creo que tienen que contribuir en esa articulación. Para eso, los gobiernos tienen que ser el motor de esa articulación.

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE NOTICIAS DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.