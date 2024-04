Elisa Carrió dijo que Milei “va por la derogación de la Constitución, esa es su utopía”

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, aseguró que el presidente Javier Milei “va por la derogación de la Constitución, esa es su utopía”. Las declaraciones de la ex diputada nacional fueron realizadas en una entrevista publicada por el portal Infobae.

Según la exdiputada, “no hay hoy en Argentina un espacio para la razón y para la argumentación”. Esta realidad, Carrió la atribuye a “la ignorancia”. “Lo que pasa que de la ignorancia viene la estupidez humana, y de la estupidez humana puede venir el mal, el mal radical”, previó.

“Él (Milei) va por la derogación de la Constitución, porque si vos sos anarcocapitalista vos no tenés que tener Estado. Es decir, tenés que tener el apoyo popular para cambiar la Constitución y para derogarla, esa es la lucha cultural; esa es su utopía”, afirmó Carrió.

En cuanto al proceso liderado por Milei, Carrió criticó su metodología y señaló que “las facultades delegadas no hay que dárselas a nadie nunca, porque terminan en corrupción”.

Sobre la metáfora bíblica que suele divulgar el presidente de que él es Aarón y de que su hermana Karina, “la jefa”, es Moisés, Lilita observó cuál sería el “becerro de oro” en la Argentina: “Clarísimo, el dólar. Nuestro Dios, desaparecido Dios de la Argentina hace mucho tiempo”.

En este sentido, advirtió sobre lo que sucedió tras el gobierno menemista que privatizó todo: “Es muy gracioso cómo nos roban, y además lo ponen a (Ariel) Lijo de juez de la Corte. Entonces, yo creo que lo que Milei hizo fue cambiar la casta con la mafia”.

Luego señaló “yo no estoy de acuerdo con duplicar los sueldos, pero sí estoy de acuerdo en garantizar que vayan enganchados a la categoría 1 de la Cámara, de los empleados”. Reveló que no le alcanza la jubilación para cubrir sus gastos. “Yo tendría que ganar al menos 2 millones de pesos de jubilación, que es lo que está ganando un profesor titular con dedicación exclusiva, y con antigüedad. Ahora, sin embargo, gano 700 mil, ¿por qué? Porque cuando yo me jubilé, y por esta cuestión demagógica frente a la sociedad, (Emilio) Monzó no aumentó más los sueldos”, explicó.

En cuanto a la situación que atraviesa la clase media, la dirigenta detalló que “la mayoría de los jóvenes no pueden construir una familia, por eso solo pueden tener un perro. Porque si yo tengo que mandar a los chicos al colegio, si hoy un jardín de infantes te está saliendo 400.000 pesos, si vos tenes tres hijos y tenes un millón de ingresos, o dos millones, no podes vivir. Es más, la baja del consumo de carne parece un dato”.

En el mismo sentido aseguró que si un jubilado está comiendo una vez por semana proteínas, “ese hombre se muere 10 años antes”.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

SUSCRIBITE A ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE NOTICIAS DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.