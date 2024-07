El Gobierno habilita el ingreso de capitales privados en los clubes

La IGJ (Inspección General de Justicia) reglamentó parte del inconstitucional DNU 70/23 para autorizar la transformación de los clubes en sociedades anónimas deportivas (SAD). En esa línea, dipuso que se permita el ingreso de asociaciones civiles y fundaciones como accionistas, además de facilitar la entrada de fondos extranjeros.

Cabe recordar que el DNU 70/2023 fue rechazado por el Senado, pero aún no fue tratado en la Cámara de Diputados, por lo que se encuentra vigente. Numerosos especialistas en derecho constitucional denunciaron que ese decreto es inconstitucional.

Mientras, la IGJ dispuso que, de acuerdo a los artículos 346 y 347 del DNU, “debe aceptarse la participación de las asociaciones civiles y fundaciones como accionistas en sociedades anónimas y la transformación de las asociaciones civiles en sociedades anónimas”. Agrega que debe “simplificarse la inscripción de entidades de bien común constituidas en el extranjero para el desarrollo de su actividad en la República Argentina”.

Se trata de la puerta de entrada de los capitales privados – y extranjeros- a la estructura societaria de los clubes, que en la Argentina funcionaron históricamente como sociedades civiles sin fines de lucro. El presidente Javier Milei viene haciendo campaña por este cambio, que también es impulsado por el exmandatario Mauricio Macri.

“No más socialismo pobrista en el fútbol”, escribió Milei en su cuenta de X (Twitter) al defender el proyecto. Para apoyar su afirmación, argumentó que los 11 titulares de la Selección argentina que ganaron la Copa América juegan en clubes que están en manos de privados. Sin embargo, el presidente no mencionó que esos mismos jugadores se formaron primero en clubes de barrio y luego siguieron sus carreras en clubes de las divisionales mayores del futbol argentino. pero omitió que esos futbolistas se formaron primero en clubes de barrio y luego en entidades que nunca fueron sociedades anónimas.

La AFA y la enorme mayoría de los clubes y deportistas se oponen a las SAD. Pese a ello, el presidente encabeza una cruzada para imponer las SAD en el fútbol.

Por último, la Casa Rosada detalló que la resolución de la IGJ publicada este martes entrará en vigencia el 1° de noviembre.

BALDASSI QUIERE UNA LEY

El diputado nacional Héctor Baldassi (Pro Córdoba) señaló que “la implementación de las SAD en los clubes debe darse por intermedio de una ley porque de esta forma va tener una mayor seguridad jurídica, es aprobada por una mayoría que implica que existió el diálogo para generar un consenso y asegura un marco regulatorio que va tener estabilidad en el tiempo que solamente otra ley puede modificarlo”.

El ex árbitro de fútbol explicó que “hacerlo por intermedio de un DNU significa que puede ser sustituido por otro decreto en cualquier momento o ser rechazado por la comisión bicameral de decretos de necesidad y urgencia del Congreso de la Nación, generando de esta forma un clima de incertidumbre que puede provocar que los inversionistas no quieran invertir y también que los socios de los clubes no se animen a dar el paso para constituirse en SAD”.

Para Baldassi, legislar el arribo de las SAD “significará que todas las instituciones deportivas, incluso AFA, deben enmarcarse en estas nuevas reglas, porque los estatutos van a tener que adecuarse a la nueva ley”.

Por último, apuntó que “los clubes que optaren por constituir una SAD, continuarán desarrollando las actividades vinculadas a su objeto social y en ningún caso, producirá la disolución ni la liquidación de los clubes como asociaciones civiles, ni afectará los contratos y derechos deportivos que constituyen el patrimonio de mismos”.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.