Córdoba: Llaryora no confronta con Milei y se diferencia anunciando obras

En el ante último día hábil de 2024, el gobernador Martín Llaryora eligió entregar recursos provinciales para pequeñas obras públicas en 59 localidades de la Provincia. Fue quizá el acto con más simbolismo de las últimas semanas, porque reunió a una gran cantidad de intendentes y jefes comunales para remarcar un eje diferenciador del “partido cordobés” con el gobierno nacional y el presidente ultraderechista, Javier Milei: La continuidad de la obra pública, eliminada por la Casa Rosada, por convicción y por decisión dentro del brutal ajuste del gasto público. La foto lo muestra sin confrontar con la Nación ni el presidente, pero con diferencias. Es un mensaje político para el intenso 2025, que incluye trascendentes elecciones legislativas.

El acto en el Centro Cívico del Bicentenario, Llaryora entregó recursos provinciales para 59 municipios y comunas de todo el territorio por más de 2.600 millones de pesos.

Dice el informe de prensa que intendentes y jefes comunales podrán llevar a cabo obras de desarrollo urbanístico local, que “redunden en beneficios para los vecinos, movilizando la economía y generando empleo”.

Al respecto, el gobernador valoró el trabajo mancomunado junto a todos los intendentes y jefes comunales, sin distinción de partidos políticos, y señaló que “en Córdoba tenemos 120 obras estratégicas en marcha, pero también los municipios están activos y son parte de una Córdoba que no para, donde se puede pensar distinto, pero trabajamos juntos. Porque al federalismo no hay que hablarlo, hay que practicarlo”.

“En el interior del interior si no trabaja lo público y lo privado juntos, si el gobierno provincial y el gobierno municipal no van de la mano, y si no hacemos obras, ¿cómo le mejoramos la calidad de vida”?, añadió Llaryora.

“Para nosotros, gobernar es generar trabajo, y Córdoba ha definido hace mucho tiempo que no estamos dispuestos a abandonar a nuestra gente en el interior, en el campo, o en la alta montaña. Nosotros hace mucho tiempo que venimos con un modelo que es llevar las obras donde está la gente y no la gente donde están las obras”, dijo luego el Gobernador.

Estos aportes provienen del Fondo Complementario de Obras de Infraestructura para Municipios, Comunas y Comunidades (FOCOM), que depende del Ministerio de Gobierno, bajo la órbita de Manuel Calvo.

En ese sentido, el ministro de Gobierno aseguró que “nadie mejor que los intendentes y jefes comunales conocen la realidad de sus localidades, por eso hemos trabajado en conjunto para que la obra pública en Córdoba no se detenga y llegue a los 427 municipios y comunas”.

Las localidades beneficiadas y las obras que se realizarán, son las siguientes:

-Los Cisnes: 50 millones para adoquinado.

-General Deheza: 70 millones para pavimentación.

-Olaeta: 60 millones para un Centro de Salud municipal.

-El Rastreador: 25 millones para cordón cuneta.

-Assunta: 25 millones para adoquinado.

-Bengolea: 60 millones para pavimentación.

-Charras: 25 millones para adoquinado.

-Santa Eufemia: 85 millones para cordón cuneta y ciclovía.

-Pacheco de Melo: 25 millones para cordón cuneta.

-Carnerillo: 70 millones para cordón cuneta.

-Los Cerrillos: 100 millones para la electrificación de barrio La Estación.

-San Javier y Yacanto: 65 millones para veredas y equipamiento urbano del centro histórico.

-Los Hornillos: 30 millones para la oficina de Turismo.

-La Paz: 15 millones para cisterna y cañería de agua en el Paraje Molino de la Guardia.

-Las Tapias: 75 millones para la finalización de la plaza principal.

-Luyaba: 30 millones para cordón cuneta y adoquinado.

-Conlara: 25 millones para la plaza.

-La Población: 25 millones para cordón cuneta y adoquinado.

-Pampayasta Sud: 100 millones para el Polideportivo.

-James Craik: 100 millones para pavimentación.

-Villa Ascasubi: 100 millones para canteros centrales.

-Hernando: 120 millones para cordón cuneta.

-General Fotherinham: 30 millones para la puesta en valor del cementerio.

-Colonia Almada: 40 millones para la red de gas natural.

-Villa de Pocho: 25 millones para la red de agua potable.

-San Gerónimo: 25 millones para el dispensario.

-Las Palmas: 25 millones para la red de agua potable.

-Chancaní: 30 millones para adoquinado.

-Los Talares: 25 millones para adoquinado.

-Tala Cañada: 25 millones para el tendido eléctrico.

-Copacabana: 25 millones para la ampliación de la red eléctrica.

-Olivares de San Nicolás: 25 millones para adoquinado y extensión del acueducto.

-Avellaneda: 25 millones para cordón cuneta.

-Chuña: 30 millones para cordón cuneta.

-Cañada de Río Pinto: 20 millones para el ingreso a la localidad.

-Los Pozos: 15 millones para cordón cuneta.

-Cerro Colorado: 25 millones para la puesta en valor del camping y el salón de usos múltiples.

-Rayo Cortado: 30 millones para cordón cuneta y adoquinado.

-Chañar Viejo: 20 millones para cordón cuneta y adoquinado.

-Villa Candelaria Norte: 25 millones para la puesta en valor del campo de deportes.

-Eufrasio Loza: 20 millones para cordón cuneta y puesta en valor de la plaza central.

-Los Hoyos: 25 millones para cordón cuneta y adoquinado.

-Gutemberg: 25 millones para cordón cuneta.

-La Rinconada: 25 millones para la puesta en valor de la plaza central y creación de un predio de práctica deportiva.

-San Lorenzo: 30 millones para la red de agua potable.

-Panaholma: 35 millones para la red de agua potable.

-Sauce Arriba: 45 millones para adoquinado.

-Ambul: 35 millones para agua potable.

-Las Calles: 25 millones para la ampliación y refuncionalización del Dispensario.

-Villa Sarmiento: 170 millones para cordón cuneta y adoquinado.

-Arroyo de los Patos: 35 millones para agua potable.

-San Pedro: 170 millones para la remodelación del casco céntrico.

-San Vicente: 30 millones para cordón cuneta.

-Chuña Huasi: 20 millones para adoquinado.

-Caminiaga: 25 millones para adoquinado.

-Pozo Nuevo: 30 millones para iluminación.

-Huanchilla: 60 millones para empedrado.

-Dalmacio Vélez: 100 millones para adoquinado.

-Paso del Durazno: 20 millones para la ampliación de la red de gas.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.