Alpine logró su segunda victoria y Pechito López, con Toyota, subió al podio en Monza

El argentino José María ‘Pechito’ López, el japonés Kamui Kobayashi y el británico Mike Conway (Toyota Hybrid) terminaron en la tercera colocación, a 2 vueltas de la punta, en las 6 Horas de Monza, en el marco de la cuarta fecha del calendario del Mundial de Autos de Resistencia (WEC).

Alpine se adjudicó su segunda victoria de la temporada 2022 del Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA en las 6 Horas de Monza -la primera fue en las 12 horas de Sebring-. Mientras que Peugeot tuvo un flaco debut con el hipercoche 9X8.

Matthieu Vaxiviere, Nicolas Lapierre y André Negrao con el triunfo alcanzado en Monza, ampliaron su ventaja en el campeonato de pilotos en una emocionante carrera en Monza.

Tras asumir las tareas de conducción del Alpine A480 después de la sexta ronda de paradas en boxes, Vaxiviere se deshizo rápidamente del Toyota GR010 número 8 de Ryo Hirakawa y pudo alcanzar al Toyota número 7 de Kamui Kobayashi, líder de la carrera, en poco tiempo. Cabe acotar que el Glickenhaus con Romain Dumas y Pipo Derani punteó durante las primeras tres horas de la prueba, pero la rotura del turbo, poco después de que subiera a la conducción Olivier Pla, lo dejó fuera de competencia.

El francés se puso al lado de Kobayashi, pero el japonés a 300 kilómetros por hora se cerró antes de tiempo al acercarse a la primera chicana, sufriendo graves daños y un pinchazo en el neumático trasero derecho de su hypercar. Kobayashi debió ingresar a boxes para reparar la rotura mientras se desplegaba la bandera amarilla para retirar los restos de la pista. A partir de allí, Vaxiviere quedó al frente de la carrera y no abondonó el liderazgo hasta la caída de la bandera a cuadros.

Contact at 300kph between the @SignatechAlpine No.36 and the @TGR_WEC No.7. Oh dear….#WEC #6HMonza pic.twitter.com/2rRo7GRzD8

— FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) July 10, 2022