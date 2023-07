Porqué hay que ampliar la Reserva San Martín y quiénes se oponen

Un pato se lanza al agua de la laguna con agua de color verde y nada sin prisa en la soledad de la mañana. En total, las lagunas son tres y se formaron por la explotación de una cantera que ya no está funcionamiento. Se encuentran dentro de un grupo de terrenos ubicado al oeste de la Reserva San Martín. Tienen una superficie conjunta de 54 hectáreas. La bióloga Adriana Moyano y el abogado Héctor Tognarelli de la Asociación Amigos de la Reserva San Martín denuncian que una obra vial para conectar la avenida República de China con el río Suquía y el puente de Los Carolinos en Córdoba Capital está en marcha por este espacio y que “si se hacen estas obras de conectividad, la Reserva no tendrá futuro”.

Los terrenos en cuestión son seis y son una especie de eslabón que une la Reserva capitalina con la reserva militar de La Calera. Tienen, entre otras funciones, la de actuar como corredor biológico de las especies, para que puedan moverse entre ambas zonas protegidas y reproducirse. Los terrenos tienen cinco propietarios y existe desde 2022 un proyecto de dos concejales del Frente Cívico (Ricardo Aizpeolea y Armando Fernández), en el Concejo Deliberante para expropiarlos y ampliar la reserva, pero no ha podido ser tratado por la negativa del oficialismo peronista. Los titulares de los terrenos tienen los siguientes apellidos: Ramos, Beltrán, Lanza Castelli, Comodoro y Angeloz. Su valor fiscal es de 800 millones de pesos, equivalente al costo que tuvo construir la ciclovía elevada sobre el río Suquía, en la zona del Centro Cívico.

Este medio publicó una nota este lunes donde se puede ver como han sido montados alambrados para delimitar los espacios por los que correrá la obra vial que planean el Gobierno municipal y provincial.

La que sigue es la entrevista con Moyano y Tognarelli, realizada en la mañana del sábado último, durante la recorrida de los terrenos en disputa.

¿Quiénes se oponen al proyecto de ampliación de la Reserva San Martín a través de la expropiación de estos terrenos?

Horacio Tognarelli (HT): Nos consta que en la Municipalidad hay gente que quiere defender la Reserva y el río, pero también hay otros que no. Hay poderes permanentes, como este señor Daniel Rey (el secretario de Desarrollo Urbano), que hace mucho que está, desde la época del intendente Germán Kammerath. Cuando se creó la Reserva (2009), lo trajimos a interpelar porque ya manejaba la obra pública en la intendencia de Daniel Giacomino (2007-2011). Después, pasó a la Provincia cuando gana Ramón Mestre (UCR, 2011-2019) y trabaja con Juan Schiaretti. Es uno de los funcionarios que manejó la obra pública provincial, como la construcción de la avenida de Circunvalación. Luego que triunfa Martín Llaryora (PJ, 2019-2023) vuelve a la Municipalidad. Él, desde aquella época que quería hacer este proyecto de conectividad con una obra vial que iba a entrar por el entonces Parque San Martín. Por eso se creó como Reserva, para que no pase esa obra vial, para que la zona tuviera una mayor protección. Él está con “la vena en el ojo”, entonces quiere hacer la obra de conectividad por fuera de la Reserva, cuando antes la quería hacer por adentro del parque. Tiene la conectividad como “Norte”. Y la verdad, que parece que Rey es el poder permanente en el desarrollo urbano porque está siempre él.

Adriana Moyano (AM): Rey quiere hacer la Costanera, hacer puentes. Para él, esto es un terreno baldío, no tiene valor la biodiversidad, no tienen valor los servicios ambientales. Para él, nada de eso importa.

HT: Por algún motivo, ni Llaryora puede decidir sobre él. En algún momento nos había llegado la versión de que había intención del más alto nivel de la Municipalidad de expropiar los terrenos para hacer la extensión de la Reserva y, sin embargo, Rey le dijo a Adriana (en la reunión del pasado 11 de julio en el centro vecinal de Villa Belgrano), en la cara, que las obras se iban a hacer.

AM: Me dijo que estos terrenos valen millones de dólares, que la Municipalidad no los va a poner, por lo que la ampliación de la Reserva no se hace. Pero es mentira, no valen millones de dólares.

¿Ustedes dicen, concretamente, que hay un poder o un factor de poder que está más allá del poder político?

HT: Claro. Se ve que vos elegís al Gobernador o el Intendente, pero no decide todo. Hay otros poderes adentro, que representa Rey, y que pueden ser los capitales desarrollistas que están en esta zona y que deben tener su peso en las decisiones. Nos da la impresión de que hay una línea interna que quiere defender a la Reserva y ampliarla, pero se ve que no tiene poder suficiente.

¿Qué valor fiscal tienen estos terrenos?

HT: 800 millones de pesos. Esa es la valuación fiscal.

AM: Es el valor que tuvo la ciclovía de altura que se hizo en la zona del Centro Cívico. No se puede comparar esa obra con mantener este pulmón verde y los servicios ambientales que le presta a la ciudad y sus habitantes.

HT: Acá se puede proyectar turismo internacional, con los que vienen a avistar aves; el valor educativo que tiene; el valor ambiental… la temperatura acá baja 4 grados respecto de la ciudad. ¿Eso no tiene valor? ¿No sirve? El hecho de que hayan degradado todo el resto de la ciudad, ¿hace que tengan que degradar esto también?

¿Por qué avanzan los estados provincial y municipal con esta obra de las avenidas?

HT: Se hizo una evaluación de impacto ambiental que dice que no afecta a la Reserva y que no menciona a las lagunas. Es un estudio muy parcial. Después se hizo la audiencia pública donde todos fuimos y nos manifestamos en contra de la obra y pese a eso, salió la ley que declara sujetos a expropiación estos terrenos. Se ha hecho el trámite administrativo, se los ha expropiado y se los ha alambrado. ¿Si no quién va a alambrar un terreno del que no es propietario?

¿Qué piensan hacer para evitar que la obra vial se construya?

HT: Esto va a terminar en juicio, salvo que ellos recapaciten. Es una obra que vamos a tratar de impedir por todos los medios legales que existen. Que no tengan duda que nos vamos a plantar acá para que las obras no se hagan. Sería bueno que recapaciten y se pongan del lado de la gente, porque todas las ideas que salen de la gente, ellos no las quieren. Por ejemplo, la Reserva San Martín nadie la quiere entre los funcionarios porque no surgió del poder, surgió de la gente, de los vecinos. En cambio, en todo lo que a ellos les interesa, como los parques Kempes, Chateau y Bustos, van y ponen plata ahí, hacen obra. Por el contrario, acá tenés un centro de interpretación de la naturaleza que está aprobado y no lo hacen. ¿Por qué? Porque no lo quieren ellos y están controlados por la gente y no pueden hacer lo que quieren. La verdad es que si la gente que lo disfruta y lo usa no se planta, esto no va a estar más.

Esto parece como un eslabón de una cadena de verdes, entre la Reserva San Martín y la de La Calera ¿Qué valor tienen en concreto estos terrenos? ¿Son efectivamente un eslabón insustituible? ¿Cuál es la cantidad de zonas que conecta?

AM: La Reserva San Martín es como la última colita de todo el corredor de las Sierras Chicas que está todo interconectado entre sí. Esta es la última colita, que es lo que se mete a la ciudad. El último pedacito que le está brindando servicios ambientales de modo directo adentro de la ciudad. Mantener la conectividad de esa colita es fundamental porque si vos le metes, por ejemplo, esta avenida que piensan hacer, aíslas a la reserva y sucede lo que se llama efecto de isla, efecto de endogamia en las especies. Las especies empiezan a reproducirse entre sí, terminan siendo todos parientes, entran en regresión y finalmente desaparecen. Si se hacen estas obras de conectividad, la reserva no tiene futuro.

QUÉ SON LOS “SERVICIOS AMBIENTALES”

Moyano describe cuáles son los llamados “servicios ambientales” que prestan la Reserva San Martín y sus zonas asociadas a la ciudad de Córdoba:

–Producción de O2 (Oxígeno) y captación de CO2: El CO2 es el principal compuesto que provoca el aumento del efecto invernadero y como consecuencia, el cambio climático. Las plantas al hacer fotosíntesis consumen CO2 que extraen de la atmósfera y lo fijan en sus organismos y, en el mismo proceso, liberan Oxígeno, que utilizamos en la respiración. Por lo tanto, los bosques son los más importantes mitigadores del cambio climático, además de proporcionarnos el O2 que respiramos.

-Amortiguación acústica y térmica: El bosque disminuye la propagación del ruido y atenúa temperaturas extremas ya sean altas o bajas.

-Formación y protección del suelo: Por un lado, las plantas aportan materia orgánica al suelo y colaboran en la formación de sus perfiles; y por el otro, su follaje atenúa la caída del agua evitando escorrentías y favoreciendo su distribución y absorción.

-Conservación del agua: Las raíces toman el agua del suelo, la hacen circular por la planta y mediante la transpiración la devuelven al medio.

-Refugio de biodiversidad: El bosque proporciona refugio, hábitat y alimento a gran cantidad de especies animales que a su vez interactúan con la flora en un interjuego que permite la supervivencia de una compleja red de organismos.

-Proporcionan belleza paisajística y bienestar psicológico: Son conocidos los efectos psicológicos positivos que la naturaleza ejerce en la población. Durante la pandemia los espacios verdes naturales proporcionaron un refugio restaurador y reductor del estrés, colaborando a mejorar la salud mental de una población agobiada.

-Función educativa y de investigación: La Reserva San Martín ofrece oportunidad de investigación y desarrollo de tesis en distintas carreras como Biología, Geología, Turismo; y es un excelente lugar de prácticas para la carrera de Guardaparques. Es un aula abierta para que los alumnos conozcan nuestras especies nativas tanto de flora como de fauna.

LA RESERVA SAN MARTÍN

La Reserva Natural Urbana San Martín fue creada en 2009. Anteriormente era el Parque San Martín. Está ubicada en el noroeste de la ciudad de Córdoba y tiene una superficie de 114 hectáreas enmarcadas por el Río Suquía y el Canal Maestro Sur.

Es la única área protegida de la ciudad. Su valor biológico está dado porque corresponde a una zona de transición entre dos ecorregiones: El Espinal y el Chaco Serrano.

Dentro de ese pequeño territorio lleno de vida, hay bosque nativo y es el hábitat, entre otros, de 17 especies de reptiles; 6 de anfibios; 9 de mamíferos; y 177 de aves. También habitan el río Suquía, 14 especies de peces, 12 son autóctonas y 2 introducidas.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA RESERVA SAN MARTÍN

