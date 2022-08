Muerte de bebés en el Neonatal: Garzón rechazó al Gobierno de Córdoba como querellante

El fiscal de instrucción Raúl Garzón rechazó al Gobierno provincial como querellante particular en la causa que investiga la muerte de bebés en el Hospital Materno Neonatal. La fiscalía informó que “a esta altura de la investigación está inadmitida”. A la vez, Garzón admitió como querellante al abogado Carlos Nayi, en representación de cuatro familias de bebés que murieron entre mayo y junio en el hospital de la Capital provincial y que son parte de la investigación.

Cabe recordar que la investigación judicial se focaliza en este momento en la muerte de cinco bebés, pero la cifra final aún no ha podido ser establecida. Según dijo el fiscal Raúl Garzón, en el período marzo-junio de 2022 hay un total de 12 fallecimientos bajo la lupa judicial. Además, en las últimas horas se agregó una nueva ventana de tiempo a la averiguación y es saber si hubo casos similares en 2021. La Justicia trabaja sobre dos hipótesis para explicar lo sucedido: Asesinato o mala praxis. Hasta ahora, no hay imputados en la causa.

El abogado que lleva adelante varias de las denuncias, Carlos Nayi, había expresado el lunes que la Provincia “no debería ser admitida como querellante” ya que puede haber “intereses que confrontan”.

Nayi había dicho que “es improcedente el pedido y puede constituir un elemento perturbador en la investigación”.

La provincia había argumentado en su presentación, la condición de posible perjudicada por eventuales delitos cometidos en un hospital público.

Sin embargo, el fiscal Garzón habría considerado, a tenor de su resolución, que por el momento no se puede determinar si el Estado provincial ha sido víctima o responsable por la muerte de los bebés en el Hospital Materno-Neonatal.

La Justicia no ha explorado por el momento sobre las responsabilidades funcionales, esto es si hay responsables institucionales dentro del hospital o del Ministerio de Salud, pero potencialmente esa vía investigativa existe. Por ejemplo, no está claro por qué no se activó ninguna alerta en el interior del hospital pese a la existencia de una elevada cantidad de decesos por causas similares o por qué el Ministerio de Salud realizó una investigación interna, desplazó personal, y no presentó denuncia judicial, pese a estar obligado por ley a hacerlo ante la presunción de un delito. De hecho, las dos causas que se abrieron en la Justicia fueron en razón de la negativa de un médico de firmar dos certificados de defunción (junio de 2022) y de un particular no identificado que se presentó ante Garzón (julio de 2022).

