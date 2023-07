Córdoba: El inesperado (o no tanto) naufragio del radical De Loredo

Rodrigo De Loredo, el candidato a Intendente de Juntos por el Cambio (JxC) parecía que se comía a los “chicos crudos” en las elecciones del domingo 23 de julio, pero naufragó a pocos kilómetros del puerto. El diputado nacional del radicalismo entró a la carrera por el título luego de conquistar la hegemonía de su partido superando a Mario Negri y Ramón Mestre (h) y venciendo al peronismo, junto a Luis Juez, en las Legislativas nacionales de 2021. Sin embargo, su “buena estrella” no fue suficiente para alterar el mapa electoral de la Capital Provincial. No hay una sola razón para explicar lo que sucedió, porque se mezclan, en este caso, lo que se creía con lo que efectivamente era la realidad.

Está claro que De Loredo fidelizó la mayor parte del voto opositor al peronismo, pero no pudo contener al total y, por supuesto, no pudo ser más que él. JxC obtuvo en 2023, 262.254 votos (40,62%), contra 287.311 votos (41,05%) en 2019. La diferencia es de -0,55% pp. y -25.378 sufragios entre una cita electoral y otra. Cabe recordar que hace cuatro años hubo dos fórmulas, la de Córdoba Cambia con Luis Juez y la de la UCR con el propio De Loredo, y sumadas consiguieron los 287 mil votos. Es decir, que se produjo una fuga del 8,83% de los votos en 4 años.

Pese al valor que se le da a la campaña negativa contra su lista, puntualmente a las denuncias de una supuesta ligazón de dos de sus candidatos a concejales con el narcotráfico, que pudo haber tenido algún efecto de barrera en la expansión de su discurso hacia el segmento más preocupado por la inseguridad o ubicado a la derecha del electorado, parecen haber primado otros factores. Hubo dos que no alcanzaron la dimensión suficiente para alterar el contexto en el cual iba a transcurrir la campaña electoral: Su perfil y su discurso. Y un tercero que puede calificarse de problema estructural: la política de la posmodernidad es extremadamente vertical y dependiente de las redes, ya que se centra en las figuras e imágenes, prescindiendo de los equipos, las palabras y, muchas veces, la estrategia política.

La elección provincial del pasado 25 de junio había entregado una foto precisa del territorio donde se desenvolvía el contexto, esto es, el escenario social, económico y cultural que influye y determina los posicionamientos previos de la sociedad. A modo de síntesis, se pudo ver en ese comicio una primacía del candidato a Gobernador de JxC, Luis Juez, en la Pampa Húmeda y del candidato de Hacemos Unidos por Córdoba (HUxC), Martín Llaryora, en las regiones con menor desarrollo económico, y más pobreza, y desigualdad. Se trató de un indicativo de la nacionalización del voto cordobés. Dentro de ese esquema, confirmó que JxC consolidó un sujeto socio-político afín en la región central del país (Entre Ríos, Buenos Aires sin GBA, CABA, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, La Pampa, San Luis y Mendoza) donde la hegemonía económica y cultural es emergente del discurso y el “sentido común” del actor agroindustrial. Por ese motivo, la efectividad del discurso de la coalición de centro derecha se diluye en las ciudades y conglomerados con elevados niveles de injusticia y otra matriz productiva.

Por lo tanto, De Loredo, contra las presunciones previas, tenía una tarea compleja, que evidentemente no pudo resolver de manera satisfactoria. Respecto de su perfil, la imagen de dirigente de “clase media” lo blindó para empatizar con los sectores populares de la capital provincial, sobre todo porque el candidato radical es “urbano” y “cosmopolita”, mientras que el electorado de las grandes ciudades desiguales como Córdoba, es “sobreviviente” y “local”.

Mientras que, sobre su discurso, intentó apelar al “orgullo” cordobés (“Córdoba la número 1”) y a la inseguridad como ejes (traspaso de la Policía provincial a la Municipalidad), pero ninguno de los dos logró interpelar transversalmente a los cordobeses. Sobrevaloró la garantía que daba su imagen para abrir la puerta del electorado cuando, en este caso, no tenía volumen suficiente para conseguir ese objetivo.

A partir de la “sobrevaloración” de su imagen, cometió también errores sustantivos, como no apelar al encuentro “cara a cara” de los “candidatos” que le dan sentido a la marca de JxC (Mauricio Macri, Patricia Bullrich o María Eugenia Vidal) con el electorado. Ni siquiera estuvieron en el acto de cierre en Atenas, el jueves anterior a la elección del domingo. Todo lo contrario hizo el peronismo, donde Llaryora se cargó al hombro a Passerini para tratar de transferir todo su caudal electoral al candidato, algo que finalmente consiguió.

Tampoco desarrolló un eje que uniera los valores y políticas públicas de las administraciones radicales de Córdoba Capital con su planteo de ciudad. Sólo estuvieron presentes en la mención las de Ramón Mestre padre y Rubén Martí; y en el silencio la de Ramón Mestre hijo. Esa carencia de identidad y unidad conceptual le dejó “manos libres” al PJ para utilizar las imágenes emergentes de esas gestiones en su favor -tanto como aspiración (Martí), como contra-modelo (Mestre hijo).

Quizá alguno de estos errores sean fruto de la excesiva centralización a la que apelan las nuevas figuras de la política, eliminando las “viejas” cadenas de transmisión que son los dirigentes intermedios de los partidos políticos. La política no es una ciencia exacta y requiere de interpretaciones, debates horizontales y equipos que puedan percibir el “humor social” con la mayor precisión posible. Parecen no alcanzar para este fin, la academia, los consultores, ni la “Inteligencia artificial”. No es el perfil con el que De Loredo ha construido su carrera política, por eso los triunfos engrosan ciento por ciento su capital; y las derrotas, cuando llegan como en este caso, son por entero su responsabilidad.

Dentro del recetario posmoderno, su campaña puso toda la carne en la herramienta de las redes sociales y dejó de lado otras vías de comunicación y no encontró una estrategia política adecuada para modificar algunas de las variables del contexto que le permitieran engrosar su caudal.

Las redes gozan de buena prensa en el mundo de los negocios y de la “comunicación política”, pero tienen un problema que es parte de su esencia: Pueden mapear las preocupaciones o potenciar las emociones, pero en ellas no hay debate entendido como conversación argumental y producción de sentido (política, interpretaciones, etc.) a partir de él. Por cierto, el convencimiento y la construcción de “grupo” se producen, entre otras, por dos razones principales: Por la confluencia de las emociones -entre candidato y electorado-; y por el debate, las palabras y la producción de sentido alrededor de las demandas. En ese marco, “bloqueada” su imagen y con un discurso electoral que tuvo propuestas, pero careció de argumentos sustantivos y de política para construir un imaginario de futuro o aglutinar “emociones” (por ejemplo, el antikirchnerismo o el antiperonismo), las redes -que son sólo herramientas- se volvieron impotentes. Sin otras opciones a mano, frente al desafío del contexto y de los aciertos de la gestión local del PJ, el viaje del candidato de la “buena estrella” al Palacio 6 de Julio terminó en naufragio.

CÓRDOBA: ELECCIONES MUNICIPALES 2023

