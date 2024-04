Contra el ajuste: Marcha nacional a Plaza de Mayo y paro universitario en defensa de la educación pública

La marcha federal universitaria en CABA, se iniciará a las 15.30 en la Plaza Congreso y culminará con un acto central en Plaza de Mayo, a las 18:00. También habrá un paro universitario. La protesta es contra el ajuste presupuestario que aplica el gobierno nacional contra las universidades públicas y el sistema de ciencia y tecnología. Promete ser multitudinaria. Habrá manifestaciones similares en todo el país, incluida Córdoba, Río Cuarto, Villa María, San Francisco y otras localidades de nuestra provincia (Ver información aparte).

La marcha fue convocada de manera conjunta por el Frente Sindical de Universidades Nacionales que nuclea a los gremios docentes y no docentes Conadu, Conadu Histórica, Fedun, Fagdut, UDA, Ctera y Fatun; la Federación Universitaria Argentina (FUA), que representa a más de dos millones de estudiantes en el país, y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que congrega a las autoridades de 57 universidades nacionales y 14 provinciales.

De la marcha participará una importante columna sindical, encabezada por la CGT y sus principales dirigentes. Se concentrarán a las 14.30 en la avenida Entre Ríos e Hipólito Yrigoyen, frente al Congreso Nacional, mientras que las otras centrales obreras eligieron sus propios lugares de encuentro para comenzar la marcha hacia la Plaza de Mayo: la CTA de los Trabajadores, liderada por Hugo Yasky, se reunirá a las 15.30 en la Avenida de Mayo y Luis Sáenz Peña, y la CTA Autónoma, que dirige Hugo “Cachorro” Godoy, agrupará a sus militantes en el mismo lugar, pero a las 14.30.

También convocaron a la manifestación el Partido Justicialista (PJ), las fuerzas aliadas al kirchnerismo, la Unión Cívica Radical (UCR), el Partido Socialista, y los partidos de izquierda trotskista. Se espera la participación de los excandidatos presidenciales Sergio Massa y Juan Grabois, el gobernador bonaerense Axel Kicillof o el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, entre otros dirigentes del peronismo y sus aliados; y del senador radical y presidente del comité nacional de la UCR, Martín Lousteau.

Los movimientos sociales también anunciaron que se sumarán a la marcha del martes 23 y realizarán una olla popular en el Congreso, desde donde partirá la movilización hacia la Plaza de Mayo. “Venimos dando una lucha muy importante por trabajo, contra el hambre y por mejores condiciones de vida, repudiamos el ajuste presupuestario a la educación pública del gobierno de Milei” dice el comunicado conjunto de la Unidad Piquetera, el Frente de Lucha Piquetero, el Polo Obrero y otras organizaciones. “Este martes, todos a las calles por la educación pública”, señalaron desde la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (Utep).

Según un trabajo publicado por el sitio Chequeado.com, el Gobierno dispuso un aumento para los gastos de funcionamiento de las universidades y de los hospitales universitarios, lo que redundaría en un incremento nominal del 91,3% y del 89,5% (respectivamente) con respecto al presupuesto inicial. Pero como estas partidas representan el 8,9% del total de gastos de Educación Superior, los fondos para el área aumentarían 3,4% respecto al presupuesto original. Si no se aplican nuevos cambios, esto implicaría una pérdida real del 69,3% para todo el año.

Mientras que los fondos destinados a salarios, que explican el 82,6% del presupuesto total, no aumentaron con respecto al presupuesto inicial y en el primer trimestre la ejecución de partidas fue un 30% menor que respecto a igual período del año pasado.

Desde Conadu, la federación de docentes universitarios más representativa del país, anunciaron el viernes un paro nacional universitario con movilización para el 23 de abril, que será acompañado por un amplio arco de actores políticos, sociales y gremiales,

A la vez, desde la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) anunciaron Jornadas nacionales de protesta con marchas en todas las provincias junto a las universidades, además de la movilización a Plaza de Mayo en CABA.

El acto central está previsto para las 18 en Plaza de Mayo donde leerán un documento conjunto, informaron las organizaciones.

En la convocatoria explicaron que “la crudeza de la situación universitaria y del sector de ciencia y tecnología, y su aceleración motivada por las políticas del Gobierno del presidente Milei exigen respuestas rápidas y articuladas por parte de la comunidad universitaria” y que la marcha nacional “pondrá la universidad en la calle y permitirá a toda la ciudadanía expresar su apoyo”.

La presidenta de la FUA, Piera Fernández De Piccoli, dijo a Somos Telam que “como estudiante y joven que quizás no ha vivido otras crisis emblemáticas del sistema educativo, salvo la del 2018 -bajo la gestión del ex presidente Mauricio Macri-, esta tiene un componente de unidad de diversidad y pluralidad en la demanda tan fuerte, y la crisis y la asfixia a la que están sometiendo al sistema universitario es tal que no tiene antecedentes, además con una proyección discursiva e ideológica del Gobierno que ataca de manera permanente al prestigio de la universidad pública”.

En ese sentido, destacó que “va a ser una marcha multitudinaria, que no solamente será de la comunidad universitaria, sino de toda la sociedad argentina que valora la universidad pública y que cree que el país para progresar y salir de esta crisis que estamos viviendo, necesita de educación pública”.

Asimismo, remarcó: “Apelamos a que también ese sector de la sociedad que quizás hoy no va a la universidad, pero tiene un graduado cerca, o se atiende en el Hospital de Clínicas, o va a los consultorios odontológicos de la UBA que también pueda estar en la marcha del 23, es muy importante”.

Líderes de partido como los excandidatos presidenciales Sergio Massa y Juan Grabois, el gobernador bonaerense Axel Kicillof o el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi ya adelantaron que se sumarán a la marcha.

En su propia convocatoria, La Cámpora denunció que el presupuesto para las universidades “sufre un ajuste anual del 79 por ciento” y señaló que “si el mismo no recibe un aumento no va a alcanzar para mantener las universidades abiertas después del mes de junio”.

Desde el Frente de Izquierda, la diputada y excandidata presidencial Myriam Bregman llamó a “derrotar este plan antieducativo de Milei” y expresó: Más que nunca, tenemos que ser miles. Plata para la educación, no para el FMI“.

