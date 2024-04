Sin el Pro y los Libertarios, los distintos bloques de Diputados apoyaron la marcha de las universidades del 23 de abril

Con la organización de Unión por la Patria (UxP), se realizó este miércoles en la Cámara de Diputados un encuentro con estudiantes en defensa de la universidad pública, gratuita y de excelencia. Fue en el marco de la Comisión de Educación que preside la diputada Blanca Osuna y con la participación de los distintos bloques opositores. Todos, con excepción de los legisladores de La Libertad Avanza y el Pro, adhirieron a la declaración en rechazo a la política universitaria del gobierno nacional. También manifestaron su adhesión “a la Marcha Federal Universitaria que se realizará el martes 23 de abril, y respaldamos las acciones que para revertir esta situación se realizan en todo el país”.

Como suele ocurrir cada vez que se produce un evento que no sintoniza con el oficialismo libertario, el encuentro no se pudo ver en vivo por el canal de TV de la Cámara de Diputados, porque la Presidencia de la Cámara -a cargo de Martín Menem- decidió suspender la transmisión oficial.

La declaración dice que “el sistema universitario de nuestro país está atravesando una profunda crisis provocada por la reducción presupuestaria del 72% que tiene como consecuencia un grave impacto negativo tanto en los salarios docentes y no docentes, en la suspensión de las obras de infraestructura, en la falta de actualización de los montos de las becas destinadas a estudiantes, como en el presupuesto que se afecta al funcionamiento de las instituciones universitarias, sus institutos y hospitales. Las universidades nacionales, asumiendo sus misiones sustantivas, desarrollan además actividades de extensión, ciencia, tecnología y vinculación con el medio, destacando la formación en oficios, incubación de empresas, desarrollos y transferencia científica, con una amplia presencia territorial que excede la radicación de su propia sede, entre otras acciones largas de enumerar”.

Agrega que “a esto se suma, la decisión de eliminar el financiamiento del Fondo Nacional de Incentivo Docente que impacta en los niveles de educación obligatoria en general y en particular en las escuelas secundarias dependientes de las universidades” y señala que “todo ello afecta la autarquía y la autonomía de las Universidades Nacionales que la Constitución especialmente consagra en su artículo 75 inciso 19”.

Por último, expresa que “ante esta difícil situación, diputados/as que integramos diferentes bloques de la Honorable Cámara de Diputado de la Nación: Unión por la Patria, Hacemos Coalición Federal, Innovación Federal y Unión Cívica Radical, nos comprometemos a impulsar propuestas que den respuesta a la situación de las universidades públicas y de los niveles obligatorios del sistema educativo nacional. A su vez, pedimos al gobierno nacional que se adopten las medidas necesarias para asegurar el funcionamiento pleno de las universidades del país tal como lo reclaman el Consejo Interuniversitario Nacional, el Frente Sindical de Universidades Nacionales y la Federación Universitaria Argentina”.

Cabe recordar que el punto de partida del conflicto fue la decisión del Gobierno de replicar el Presupuesto 2023, que con una inflación del 211,4% en el año, implica un ajuste imposible de sobrellevar por las casas de altos estudios. Entre distintas consecuencias, la UBA informó que puede funcionar hasta el 31 de mayo.

CONCENTRACIÓN EN CÓRDOBA

La Asociación Gremial de los Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba (ADIUC) anunció este miércoles la convocatoria a una concentración en la Ciudad Universitaria para el próximo martes en horario a confirmar.

Dice el texto de la convocatoria que “la situación de las universidades y el sistema científico es crítica. Las brutales políticas de ajuste que impulsa el gobierno nacional nos han llevado a una situación insostenible. No se trata de “un ajuste más”, enfrentamos una amenaza real. La asfixia presupuestaria compromete la capacidad del sistema universitario para garantizar el derecho a la educación superior pública, gratuita y de calidad”.

Pide que “que esta no sea una marcha más. No queremos ser la generación que dejó morir a la universidad pública y a la ciencia nacional. No estamos dispuestos a mirar para otro lado frente a retrocesos históricos de esta magnitud. Una respuesta unificada y decidida de la comunidad universitaria en su conjunto puede cambiar las cosas”.

Por último, afirma que “la solución a los problemas actuales no pasa por los recortes, el arancelamiento, la privatización o el cierre de nuestras mejores instituciones. Por el contrario, debemos crear un amplio consenso ciudadano para mejorarlas y robustecerlas, con más recursos y mejores políticas. La universidad no es el problema, es parte de la solución”.

