Tomás Vega Holzwarth: “Si el consumidor no reclama los incumplimientos de las empresas, es poco probable que cambie el escenario”

El abogado especialista en Derechos del Consumidor, Tomás Vega Holzwarth explica sin vueltas, que en materia de consumo pierde la gente. Tanto las empresas como el Estado actúan perjudicando al usuario, al trasladarle las consecuencias de las prácticas empresariales abusivas y la falta de control estatal. Sin embargo, plantea que “la forma de regular el mercado es a través de la participación activa de la ciudadanía. Es el motor de cambio, porque si la gente no reclama es poco probable que cambie el escenario”.

Todos los rubros comerciales presentan situaciones en las que el consumidor ve avasallados sus derechos. Unos de los ejemplos más significativos es el caso de los Planes de Ahorro. Como sostiene Vega Holzwarth, el usuario termina envuelto en un “plan de ahorque” porque las subas de las cuotas son excesivas e impagables.

VER “Básicos”: ENREDACCIÓN lanza una serie de cursos con información clave para los consumidores.

Con la intención de mejorar el panorama para los consumidores, ENREDACCIÓN lanza sus cursos “Básicos” con el ciclo “Empoderando al consumidor”. Aquí Tomás Vega Holzwarth y Exequiel Vergara, también abogado, abordan las principales problemáticas y los canales para efectuar un reclamo efectivo. Las dos primeras entregas son: “Planes de ahorro: cómo reclamar y tener éxito” y “Vuelos cancelados: cómo reclamar y tener éxito”.

¿En Argentina se respetan los derechos de los consumidores? ¿Qué falta?

Existe un doble problema porque las dos caras de la moneda juegan en contra del consumidor. Por un lado, el Estado es muy ineficiente es el de los Planes de Ahorro donde el organismo de control, que es Inspección General de Justicia (IGJ), no hace nada, permitiendo la actualización de subas todos los meses. Lo mismo sucede con los créditos UVA. Por otra parte, está el sector empresarial, que es altamente inescrupuloso y se abusa de su posición dominante. Sabiendo que incumple la ley, no revisa su conducta porque sabe que no tiene sanaciones como consecuencia.

¿Por qué es necesario un consumidor empoderado?

Para tener una sociedad más justa. La forma de regular el mercado es a través de la participación activa de la ciudadanía. Es el motor de cambio, porque si la gente no reclama es poco probable que cambie el escenario.

¿La mayoría de los problemas pueden concluir en un reclamo exitoso?

Sí. El índice de resolución de conflicto es alta, pero no es el óptimo. Esa brecha hay que cerrarla un poco más.

¿Cuánto más reclame la gente, más se acorta la brecha?

Sí. Haciendo un paralelismo, lo mismo pasa con el mapa del delito: si la gente no hace la denuncia en la comisaría de que le robaron, es probable que haya pocos registros. Lo mismo pasa en materia de Defensa del Consumidor, es fundamental que la gente reclame para que los organismos de control sepan a donde están los incumplimientos. El desafío es estimular a la gente a que encuentre un canal fácil y rápido, para que no sea más caro el collar que el perro.

LOS CURSOS

1: Contratos de alquiler: Cómo alquilar sin perder.

2: Planes de ahorro: cómo reclamar y tener éxito.

3: Vuelos cancelados: cómo reclamar y tener éxito.

4: Cómo comprar de manera segura por Internet.

—

>> Si estás de acuerdo con el periodismo crítico y comprometido, te invitamos a asociarte a ENREDACCIÓN, el sitio de noticias con información de Córdoba: INGRESÁ AQUÍ.

>> También podés comprar libros, información y cultura en La Tienda de ENREDACCIÓN.

>> ©Enredacción. Está prohibida la reproducción de este artículo.